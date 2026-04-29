Felipe VI recibe en Madrid al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Madrid, 29 abr (EFE).- El rey Felipe VI recibió este miércoles en el Palacio de la Zarzuela a Mattias Guyomar, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), quien realiza su primera visita a España desde que asumió el cargo en mayo de 2025.

Durante el encuentro, Felipe VI y Guyomar hablaron sobre las relaciones de cooperación judicial e institucional entre España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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Guyomar acudió acompañado a la audiencia por el presidente del Tribunal Constitucional de España, Cándido Conde-Pumpido, y por la presidenta española del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.​

El presidente del TEDH termina este miércoles un viaje institucional a España de dos días, en los que ha desarrollado diversos actos en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.

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