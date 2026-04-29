Detenido en Rusia un hombre acusado de planear ataques contra instalaciones energéticas

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) ha informado este miércoles de la detención de un supuesto agente de la Inteligencia de Ucrania que habría planificado atentados con bomba contra infraestructuras energéticas rusas en el marco de la invasión de Ucrania.

Estos ataques, tal y com ha indicado el FSB en un comunicado, tenían como principal objetivo el sistema eléctrico y la red de abastecimiento de gas en la península de Crimea, que fue anexionada por las autoridades rusas en 2014, en una decisión que no ha sido reconocida por la comunidad internacional.

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"Detenido un hombre de ciudadanía rusa, nacido en 1977, que planificaba cometer ataques terroristas con bomba en la península de Crimea, siguiendo instrucciones de la Inteligencia ucraniana", ha señalado el FSB.

Así, ha especificado que Kiev habría reclutado al sujeto, residente de Crimea, a través de la aplicación Telegram, antes de encomendarle la misión de "hacer fotografías y vídeos de bases militares, baterías antiaéreas, almacenes y otras infraestructuras". Posteriormente, procedía al envío de esta información y de datos de geolocalización que servían para "dar con el enemigo".

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Además, las autoridades ucranianas habrían dado instrucciones al hombre para llevar a cabo atentados contra la red del sistema eléctrico y le hicieron llegar artefactos explosivos con este fin.