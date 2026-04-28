Miércoles 29 de abril de 2026 (23.30 GMT)

Madrid, 28 abr (EFE).- Actualiza con Buenos Aires

Teherán.- Hace semanas que se dejaron de escuchar las explosiones en Irán pero la guerra -paralizada por el momento por la tregua- se sigue cobrando víctimas en la forma del deterioro de la economía iraní y la destrucción de empleo.

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Estrasburgo (Francia).- El pleno del Parlamento Europeo debate con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la guerra contra Irán y su impacto en los precios y suministros de energía y combustible, después de que los líderes de los Veintisiete hayan pedido a la UE medidas más "específicas" para aliviar el impacto de la guerra en los precios energéticos.

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Nueva York.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, participará en una ceremonia conmemorativa en el monumento del 11 de septiembre junto con el rey Carlos III en el marco de la visita del monarca británico a Estados Unidos.

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Ciudad de México.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con el canciller mexicano, Roberto Velasco, en el marco de su visita oficial al país norteamericano, después de que los dos países simbolizaran en la reciente cumbre progresista de Barcelona la normalización de sus relaciones.

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La Habana.- El bloqueo petrolero de EE.UU. a Cuba está lastrando fuertemente al incipiente sector privado de la isla, donde decenas de pequeños negocios han cerrado o suspendido operaciones mientras otros se reinventan y luchan por sobrevivir.

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Washington.- La Reserva Federal concluye su reunión de política monetaria de dos días, la última con Jerome Powell como presidente de la Fed en un momento en el que el Gobierno de Donald Trump ha deseatimando la investigación criminal contra él por supuesto fraude de cara a allanar el nombramiento de su sucesor, Kevin Warsh.

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Lisboa - Portugal acoge el IV Foro la Toja-Vínculo Atlántico con la presencia, entre otros, de la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, el exjefe del Gobierno español Mariano Rajoy, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Portugal, António José Seguro y el exministro de Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami.

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Berlín.- El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, presenta los pilares del proyecto presupuestario de 2027 y el plan financiero para 2028-2030.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Quito.- El Cuerpo de Bomberos de Quito se somete a la fase final para obtener una certificación internacional avalada por Naciones Unidas que certifica la capacidad de los equipos de búsqueda y rescate para actuar en grandes emergencias.

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Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe a su homólogo de Congo, Denis Sassou Nguesso.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV celebra su tradicional audiencia general de los miércoles.

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Londres.- Medio centenar de pinturas de Francisco de Zurbarán, uno de los genios del barroco español y conocido sobre todo por sus obras de temática sacra, componen la exposición que le dedicará la National Gallery de Londres, que se podrá ver del 2 de mayo al 23 de agosto.

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Londres.- La reina emérita Sofía acude a la National Gallery para una visita privada a la exposición de Zurbarán que horas antes se ha mostrado en un pase previo de prensa.

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Oviedo (España).- El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 da a conocer al ganador de este galardón, con el que se abre la cuadragésimo quinta edición, y que en los últimos años ha recaído sobre la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, el cantautor catalán Joan Manuel Serrat y la actriz estadounidense Meryl Streep.

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São Paulo.- Sobrevivientes del accidente radiológico de Goiania (Brasil) de 1987, objeto de una miniserie recién lanzada por Netflix, recuerdan en entrevista con EFE un episodio que marcó sus vidas y piden que se combatan las mentiras para evitar la discriminación.

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Fráncfort (Alemán).- España contribuye con la escultura Drac, inspirada en Gaudí, a la Capital Mundial del Diseño, que en 2026 es Fráncfort y la región de los ríos Rin y Meno.

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Londres.- Entrega de los premios Whitley, que cada año reconocen la labor de personas u organizaciones en la defensa del medioambiente.

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Quito.- La Fundación Jocotoco inaugura oficialmente la Reserva Los Petreles, en la isla San Cristóbal, un espacio clave para la conservación del Petrel de Galápagos (Pterodroma phaeopygia), una de las aves marinas más emblemáticas y amenazadas del archipiélago ecuatoriano.

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Santa Marta (Colombia).- Concluye la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por el Gobierno de Colombia y el de Países Bajos.

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Miami.- La cantante de regional mexicano Chiquis muestra su faceta más personal con ‘Janney’, un disco titulado con su verdadero nombre en el que aborda canciones de “sanación” y espiritualidad, además de destacar el creciente rol de las mujeres, como su madre Jenni, en el éxito de la música latina y mexicana.

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Ciudad de Panamá.- 'El Maestro de Ciencia', nombre artístico de Narciso Cosme Aguilar, ya no recita las décimas del canto de mejorana, una expresión del folclor de Panamá. Se le olvidan los versos, tampoco los escribe por la rigidez de los dedos, efectos de la ingesta, hace 21 años, de un jarabe para la tos envenenado que le dio el seguro social.

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Roma.- Se celebra en Roma la rueda de prensa de presentación del final del Giro de Italia, el “Grande Arrivo” (Gran Llegada) de la competición.

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Nairobi.- El corredor keniano Sabastian Sawe regresa a Kenia, donde se espera un recibimiento multitudinario, tras su gesta el pasado domingo en el maratón de Londres, donde se convirtió en el primer atleta en bajar de las dos horas en competición oficial en esa prueba deportiva.

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Buenos Aires .- El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, acude a la Cámara de Diputados para brindar el informe de gestión del Gobierno, en medio del escándalo judicial que le tiene en la mira por sus gastos en viajes al exterior y compra de propiedades.

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lgs/EFETV

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