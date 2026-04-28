Ivana Rodríguez define a su hermana Georgina: "Es madraza, es la reina madre"

Tras su flamante victoria en la primera edición de 'Top Chef: Dulces y famosos' demostrando sus dotes para la repostería y descubriendo una faceta que el público desconocía hasta ahora de ella, Ivana Rodríguez ha reaparecido este lunes en la gala de los premios 'Chef of the year 2026' en Forbes House, a la que tampoco han querido faltar otros rostros conocidos como Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis, Sandra Barneda, Jaime Cantizano, Antonia San Juan, o Yolanda Ramos.
"Sigo cocinando, no sabía que la pastelería enganchaba tanto. Podríamos decir que mi plato estrella son las tartas de varios pisos, de muchos pisos, con mucha Swiss buttercream por fuera. Todo delicioso. Me ha motivado muchísimo ser la ganadora de Top Chef: Dulces y Famosos, y ahora cocino más que antes" ha reconocido la hermana de Georgina Rodríguez a su paso por el photocall, donde ha acaparado todas las miradas con un diseño marrón de manga larga con drapeados estratégicos para potenciar su figura.
En el programa fueron varios y muy comentados sus desencuentros son Belén Esteban, que ha definido su relación como de amor odio. "Uy, me voy a quedar como ella lo define, pero más amor por mi parte yo creo, aunque creo que en el fondo por su parte también" ha comentado entre risas, asegurando que a pesar de que hace semanas que terminaron las grabaciones, sigue teniendo contacto con sus compañeros y quedan de vez en cuando para hacer cena.
"Mi hermana me animó a entrar en Top Chef y en la final tuve la gran sorpresa. Fue súper emocionante que entró en un vídeo mandándome un mensaje súper especial para mí. La fuerza que necesitaba en ese momento, estaba súper agotada ya en la recta final del programa, y me dio muchísimo impulso y fuerza" ha confesado presumiendo de la maravillosa relación que tiene con Georgina.
También con Cristiano que, como ha contado entre risas, "ahora dice 'otra ganadora en la familia'. Cristiano súper feliz".
¿Se le dan bien los fogones a la influencer? Como desvela su hermana, "aunque sabe cocinar ella tiene chefs y la verdad que son súper afortunados en ese sentido. Pero bueno, le encanta comer, ¿eh? Y a mí también".
"Por ahora estoy llevando bien la exposición, pero es verdad que es como que no pensaba en el momento críticas, pensaba como todo en positivo, yo siempre voy a lo positivo y es cierto que estoy un poco más expuesta, pero bueno, estoy muy feliz, no me arrepiento en nada, para nada, haber entrado en Top Chef, es más, creo que me ha aportado tanto, es una de las experiencias más bonitas que he vivido" asegura.
Bromeando con que podría encargarse de la tarta de boda de Georgina y Ronaldo -o por lo menos "catar los postres primero ahora que ya tengo un paladar súper refinado"- Ivana ha echado 'balones fuera' para no revelar ningún detalle sobre cómo marchan los preparativos del que promete convertirse en uno de los 'sí quiero' del año: "No tengo ni idea cómo van, no lo sé, no lo sé, la verdad. De lo más discreto no creo, me puedo esperar cualquier cosa, algo súper grande, ya los conocemos".
"Para mí son referentes, mi cuñado y mi hermana. Referentes en estilo de vida, en salud, en recuperación física, en alimentación, en deporte... Son referentes, familia obviamente y me apoyan muchísimo en todo y yo a ellos" ha expresado emocionada. Y mi hermana es madraza. Ella es... Bueno ahora no me sale, me he quedado en blanco... ella es la Reina Madre" ha concluido.