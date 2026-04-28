Irán ensalza sus lazos con Rusia y aplaude a Moscú por su "apoyo a la diplomacia" en Oriente Próximo

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha expresado este martes su agradecimiento a Rusia por su "apoyo a la diplomacia" y ha ensalzado la firmeza de los lazos entre ambos países, después de una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en medio de una gira enmarcada en los esfuerzos para intentar lograr un acuerdo con Estados Unidos para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

"A medida que nuestra relación continúa creciendo, agradecemos la solidaridad y damos la bienvenida al apoyo de Rusia a la diplomacia", ha dicho Araqchi en un mensaje en redes sociales, donde ha publicado fotografías de sus encuentros con Putin y su homólogo de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

PUBLICIDAD

"Satisfecho de poder interactuar con Rusia al más alto nivel, en un momento en el que la región (de Oriente Próximo) atraviesa un enorme periodo de incertidumbre. Los recientes acontecimientos han demostrado la profundidad y firmeza de nuestra alianza estratégica", ha zanjado el jefe de la diplomacia iraní.

Putin aseguró el lunes que intercederá por Irán, así como por otros países de Oriente Próximo, para acelerar el proceso de paz en la región, sumida en un conflicto a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

PUBLICIDAD

Araqchi se encuentra estos días de gira tras haber visitado Omán y Pakistán, que ha intentado mediar sin éxito en una cumbre para que autoridades de Washington y Teherán se vieran las caras por segunda vez en Islamabad para intentar lograr un acuerdo. El alto el fuego entre Irán e Israel y Estados Unidos, acordado el 8 de abril para un periodo de dos semanas, se ha prorrogado sin un plazo definido hasta que concluyan las negociaciones.