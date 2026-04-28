Infografías del martes 28 de abril de 2026

EMIRATOS OPEP - Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" a partir del próximo 1 de mayo de 2026.

COLOMBIA ANIMALES - El heredero multimillonario indio Anant Ambani ofreció al Gobierno de Colombia llevarse 80 hipopótamos a su propio centro de rescate de fauna en el oeste de la India, después de que el país suramericano autorizara la eutanasia para controlar a esta especie invasora introducida en el país por el narcotraficante Pablo Escobar.

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HEPATITIS INFORME - La lucha mundial contra la hepatitis avanzó en 2024 con la reducción del 32 % de las infecciones de hepatitis B y del 12 % de Hepatitis C, responsables del 95 % de las muertes relacionadas con esta enfermedad en el mundo, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

COREA DEL NORTE D.HUMANOS - El régimen norcoreano ejecutó o condenó a muerte al menos a 153 personas entre 2020 y 2024, triplicando los datos de los cinco años previos, coincidiendo con la pandemia de la covid 19 y la imposición de castigos más severos por consumir cultura surcoreana, denunció la oenegé Transitional Justice Working Group (TJWG).

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CICLISMO TOUR ROMANDÍA - Previa del Tour de Romandía.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Previa del partido Atlético Madrid-Arsenal. EFE

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