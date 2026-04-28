Heridos dos soldados de Israel en un ataque con dron por parte de Hezbolá en el sur de Líbano

Al menos dos soldados de Israel han resultado heridos, incluido uno en estado grave, a causa de un ataque con drones lanzado por el partido-milicia chií Hezbolá contra las tropas israelíes desplegadas en el sur de Líbano, en el marco de una nueva invasión a raíz del conflicto desatado el 2 de marzo.

El Ejército de Israel ha especificado que "un soldado ha resultado herido de gravedad y otro ha resultado herido leve" en el incidente, que tuvo lugar el lunes durante "una actividad operativa en el sur de Líbano", sin más detalles al respecto.

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"Los soldados fueron evacuados para recibir tratamiento médico en un hospital y sus familias han sido notificadas", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que este incidente "es una violación de los entendimientos de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá".

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.500 muertos desde entonces.

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Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.