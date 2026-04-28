España calcula que la guerra podría restar entre 1 y 4 décimas al avance de su PIB en 2026

Madrid, 28 abr (EFE).- El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, calculó este martes que el conflicto en Oriente Medio restará entre 0,1 y 0,4 puntos porcentuales al crecimiento económico del país, que aun así mantiene en el 2,2 % para este año, y sumará un punto a la inflación, que se elevará al 3,1 %.

El impacto potencial de la guerra en términos del crecimiento del PIB será de entre 0,1 y 0,4 puntos porcentuales en 2026, aunque "conforme avance el conflicto, puede que incluso estas bandas continúen ampliándose", dijo el también vicepresidente primero del Gobierno español tras la reunión del Consejo de Ministros.

PUBLICIDAD

En este contexto, las previsiones "se mantienen inalteradas" respecto a las de noviembre, a la espera de ser actualizadas en las próximas semanas cuando haya "más certidumbre sobre la evolución de la guerra", según Cuerpo.

Por tanto, se prevé un crecimiento del 2,2 % para el año 2026 y respecto a la inflación se ha hecho "un ajuste automático al alza" y ha pasado del 2,1 al 3,1 % al actualizar los últimos datos disponibles.

PUBLICIDAD

Cuerpo presentó en el Consejo de Ministros el informe de progreso del plan fiscal y estructural de medio plazo 2025-2028 aprobado a finales de 2024, que da por cumplidos los compromisos con Bruselas y que avanza el posible impacto económico de la guerra.

Además, rebajó la previsión de déficit público para este año hasta el 1,6 % del PIB, medio punto por debajo del límite comprometido con Bruselas (2,1 % del PIB).

PUBLICIDAD

El informe refleja "el complejo contexto en el que se está moviendo la economía española en estos momentos", indicó Cuerpo, quien insistió en que España "se enfrenta a este shock desde una posición de mayor fortaleza en términos económicos, en términos presupuestarios y también en términos energéticos". EFE

(Foto) (Vídeo) (Directo)

PUBLICIDAD