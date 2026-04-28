El PP, Vox y Junts tumban el decreto ley para prorrogar los alquileres liderado por Sumar

El PP, Vox y Junts han vuelto a sumar sus votos este martes en el Pleno del Congreso para derogar el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 impulsado por el Gobierno de coalición y abanderado por Sumar, socio minoritario del Ejecutivo.

Además de esas tres formaciones, también ha votado en contra del texto UPN, mientras que el PNV se ha abstenido y el resto del hemiciclo ha votado a favor, el PSOE incluido. Así, el resultado final ha sido de 166 votos a favor, 177 en contra y 6 abstenciones.

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De este modo, el texto que estaba en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, esto es el 20 de marzo, ha quedado derogado y sin efectos legislativos. El decreto, además de la prórroga de los alquileres, también incluía un tope del 2% a la subida que los propietarios podían aplicar a sus inquilinos.