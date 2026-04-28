El PE pide aliviar la excesiva presión turística promoviendo destinos remotos y poniendo coto al alquiler

El pleno del Parlamento Europeo ha instado este martes a acelerar medidas a escala europea para aliviar la excesiva presión turística en destinos críticos y saturados, por ejemplo con la promoción de un turismo más sostenible, el desarrollo de mejores conexiones con zonas remotas y un marco más sólido para poner coto al alquiler turístico de corta duración.

Los eurodiputados han reunido en una resolución aprobada con 439 votos a favor, 42 en contra y 129 abstenciones sus principales ideas para una gestión más "equilibrada" del sector, con la intención de influir en la nueva estrategia de turismo sostenible que prepara la Comisión Europea.

PUBLICIDAD

En este contexto, los eurodiputados celebran las primeras normas sobre alquileres de corta duración como un "avance" hacia una gestión más efectiva de los destinos, pero avisan de que es insuficiente para frenar el "crecimiento y comercialización descontrolados" de los alquileres de vivienda para la población local, lo que lleva al desplazamiento de residentes.

Por ello, la resolución apunta la necesidad de un nuevo marco a escala de la Unión Europea que defina con solidez las normas de prestación de servicios, aclare las categorías de alojamiento y permita a las autoridades nacionales limitar las pernoctaciones o introducir regímenes de autorización o sistemas de zonificación para los alquileres.

PUBLICIDAD

Según los datos recogidos en la resolución, el 80% de los viajeros visitan sólo el 10% de los destinos mundiales y, por ello, los eurodiputados defienden medidas para redirigir a los visitantes a lugares menos conocidos, "emergentes o remotos", como los centros rurales, las montañas o las regiones remotas.

Además, apuntan a las nuevas oportunidades e ingresos adicionales para los destinos emergentes que pueden ofrecer ofertas turísticas que pongan el foco en la gastronomía, el vino, la cerveza, el patrimonio, el ciclismo y otras; así como el promover viajes fuera de las temporadas altas.

PUBLICIDAD

Finalmente, la Eurocámara advierte de que para que Europa siga siendo el principal destino turístico del mundo hacen falta mecanismos de financiación claros y lamenta que las propuestas para el próximo marco financiero plurianual no prevean un programa específico de la UE y una línea presupuestaria independiente para el turismo.