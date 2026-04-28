El Ibex 35 sube un 0,4% en la apertura y supera los 17.700 puntos, con el Brent rozando los 111 dólares

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este martes con una subida del 0,37%, que ha llevado al selectivo hasta los 17.758,1 puntos, en una jornada marcada de nuevo por los precios del petróleo, que han llegado a estar cerca de los 111 dólares por barril.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 2,2% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 110,6 dólares por barril, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 98,4 dólares, con un avance del 2%.

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Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, crecía más de un 1%, hasta los 45,3 euros por megavatio hora.

Los inversores se mantienen a la espera de nuevas señales de negociación entre EEUU e Irán para poner un fin definitivo a la guerra --de momento se mantiene el alto el fuego-- y para desbloquear la navegación por el estrecho de Ormuz, por donde circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

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Casi un centenar de países, incluida España y también EEUU, a los que se han sumado la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, reclamaron ayer la reapertura "sin trabas" ni "tasas de tránsito" del estrecho de Ormuz, atribuyendo "repercusiones globales" a "acciones iraníes" y sin aludir al bloqueo impuesto por Washington a buques provenientes de puertos de Irán.

Por su parte, el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, ha denunciado la "militarización" del estrecho de Ormuz, que "se ha utilizado cada vez más para apoyar ataques militares en la región, incluido el traslado de equipo militar destinado a acciones hostiles contra Irán", un alegato coincidente con la defensa continuada de la República Islámica de sus represalias militares en Oriente Próximo.

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El diplomático iraní ha criticado además el "bloqueo marítimo" impuesto por EEUU en lo que ha presentado como una continuación de "su conducta internacional ilícita", bajo la que ha incluido las incautaciones de buques iraníes y la detención de sus tripulaciones.

En el plano empresarial, Coca-Cola Europacific Partners ha informado de que ha registrado unos ingresos ajustados comparables de 5.132 millones de euros en el primer trimestre de 2025, lo que supone un alza del 9,4% respecto a los 4.689 millones de euros alcanzados en el mismo periodo del ejercicio precedente.

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Por otra parte, Ángel Simón llega este martes, 28 de abril, a su primer consejo de administración de Indra como presidente de la firma desde que fuese nombrado en el cargo el pasado día 2 de este mes.

También en relación con Indra, el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Moncloa, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, comparecerán este martes en el Parlamento para rendir cuentas por los movimientos acontecidos en Indra y Escribano Mechanical and Engineering (EM&E).

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En el plano macro, hoy se ha conocido la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, que refleja que el paro subió en 231.500 personas entre enero y marzo, un 9,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 170.300 personas (-0,7%), concentrándose la pérdida de empleo en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo.

En este contexto, las principales Bolsas europeas han comenzado con signo negativo en la apertura de este martes: Francfort y París bajan un 0,3%, mientras que Londres cae un 0,1%. Las Bolsas asiáticas, por su parte, se han movido mayoritariamente a la baja.

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El Hang Seng de Hong Kong se ha dejado casi un 1%, mientras que el Nikkei ha abandonado los máximos alcanzados ayer y ha caído un 1,1%. Por su lado, el índice Shenzhen de la Bolsa china ha cedido más de un 1% y el Kospi surcoreano, el único que cotiza en positivo, ha ganado un 0,4%.

En EEUU, los futuros del Dow Jones apuntan, por el momento, a una apertura ligeramente positiva, en tanto que el Nasdaq se inclina por los descensos, todo ello después de que el primero cerrara con una caída del 0,1% este lunes y de que el segundo terminara la sesión en tablas.

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Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban Repsol (+1,13%), ACS (+1,08%) y Caixabank (+0,9%). En el extremo contrario los valores que más se dejaban eran los de Rovi (-0,68%), Grifols (-0,67%) e Indra (-0,38%).

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,169 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años ascendía hasta el 3,5%.

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