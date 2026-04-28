El Gobierno israelí afirma que el sur del Líbano está recibiendo "el mismo trato que Gaza"

Jerusalén, 28 abr (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este martes que el sur del Líbano "está recibiendo el mismo trato que Gaza" tras una operación militar en la que el Ejército israelí destruyó, según su versión, una infraestructura subterránea en la localidad de Qantara.

En un comunicado, Katz sostuvo que, junto al primer ministro, Benjamín Netanyahu, ordenó a las tropas israelíes ampliar la destrucción de "toda la infraestructura terrorista en la zona de seguridad hasta la línea amarilla (divisoria tras la que el Ejército se halla apostado), tanto subterránea como en la superficie, al igual que en Gaza".

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Según la versión del ministro, la medida responde a la falta de avances del Gobierno libanés en el desarme del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano.

Este martes, el Ejército emitió una nueva orden de desplazamiento dirigida a la población libanesa, en este caso de una zona del sur del país que ya había sido previamente evacuada.

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El intercambio de fuego entre Israel y Hizbulá ha continuado a diario en el Líbano pese a la tregua vigente.

La milicia chií entró al conflicto regional tras la operación conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán, un movimiento que intensificó la reacción israelí sobre territorio libanés y ha causado alrededor de 2.300 muertos y más de 7.500 heridos en siete semanas, según cifras oficiales. EFE

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