Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 28 abr (15.00 GMT)

Madrid, 28 abr (EFE).-

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Irán le ha comunicado que está en un "estado de colapso" y que mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acogió este martes con satisfacción la información sobre un posible parentesco con el rey Carlos III del Reino Unido, al que recibirá en la Casa Blanca, y dijo que le gustaría la idea de vivir en el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de los monarcas británicos.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Jerusalén.- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, instó este martes a Ucrania a presentar pruebas de que Israel haya comprado "grano robado por Rusia" de zonas ucranianas ocupadas, tras sus acusaciones de permitir la entrada en un puerto israelí de buques cargados de trigo de esas zonas.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Jan Yunis.- Un niño de 9 años que se encontraba recogiendo leña de los escombros de casas destruidas en el sur de Gaza, cerca de la línea amarilla, murió este martes por fuego israelí, informaron a EFE fuentes sanitarias y testigos.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Estrasburgo (Francia)-. El pleno del Parlamento Europeo reclamó este martes que toda la Unión Europea (UE) tipifique de la misma forma el delito de violación, sobre la base del consentimiento explícito y no por el uso de la fuerza, algo que el bloque se quedó a las puertas de hacer en 2024 y que Bruselas podría retomar durante esta legislatura.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Estrasburgo (Francia).- El pleno del Parlamento Europeo retiró este martes la inmunidad parlamentaria del líder de 'Se Acabó la Fiesta' (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para que prosiga la investigación que le abrió el Tribunal Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Estrasburgo (Francia).- El pleno del Parlamento Europeo pidió este martes explorar la posibilidad de refinanciar "cuando sea posible" la deuda del fondo de recuperación, es decir, de alargar los plazos de su devolución para "minimizar la presión" sobre el próximo presupuesto de la UE para el periodo 2028-2034.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Belgrado (Serbia).- El presidente serbio, Aleksandar Vucic, recibió este martes en Belgrado al presidente de la confederación Suiza, Guy Parmelin, con quien abordó el refuerzo de los vínculos entre ambos países.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Seúl.- Un tribunal surcoreano elevó este martes a cuatro años de prisión la pena impuesta a la ex primera dama Kim Keon-hee, frente al año y ocho meses a los que fue condenada anteriormente, por manipular acciones y aceptar sobornos por parte de la controvertida Iglesia de la Unificación.

(Vídeo)(Foto)

Odisha (India).- Un hombre de una comunidad tribal del estado de Odisha, en el este de la India, desenterró a su hermana fallecida y trasladó su cadáver a una sucursal bancaria para retirar los ahorros de su cuenta después de que el banco le negara acceder a los fondos.

(Vídeo)(Foto)

Venecia.- Una pequeña embarcación ha sido consumida por las llamas este martes en un canal del centro de Venecia (norte de Italia), en un incendio que dejó un herido, el propietario del bote, que sufrió quemaduras mientras realizaba labores de reparación.

(Vídeo)(Foto)

Kunar (Afganistán).- Al menos seis personas murieron y 70 resultaron heridas, entre ellas 30 estudiantes, tras un bombardeo paquistaní este lunes contra zonas civiles y una universidad en la provincia oriental afgana de Kunar, denunciaron los talibanes.

(Vídeo)(Foto)

Darfur (Sudán).- La agencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), denunció hoy que los niños vuelven a ser las mayores víctimas del conflicto armado que nuevamente ha encontrado terreno en Darfur, en la región occidental de Sudán, que hace veinte años vivió un genocidio, declarado así por entidades competentes de la ONU y de otras organizaciones de derechos humanos.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha instado este martes desde la sede de la Comisión Europea en Bruselas a que la Unión Europea requiera al Gobierno español garantizar el suministro energético mediante la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares.

(Vídeo)(Foto)

Pekín.- China exhibió este martes avances tecnológicos en una visita guiada para medios en el Parque Shougang de Pekín, donde mostraron su progreso en industrias emergentes como la inteligencia artificial y la robótica humanoide.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, y el ministro de Digitalización, Karsten Wildberger, participaron este martes en Berlín en la clausura de la Comisión de Expertos sobre Competencia e Inteligencia Artificial.

(Vídeo)(Foto)

La Habana.- Aumentar la autonomía de los triciclos eléctricos aprovechando la energía fotovoltaica es el objetivo de un joven emprendedor cubano que instala paneles solares en esos vehículos, una alternativa a los de gasolina en medio de la grave crisis energética que vive la isla.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- El exasesor del Gobierno británico Morgan McSweeney admitió este martes que fue un "grave error de juicio" recomendarle al primer ministro, Keir Starmer, que nombrase a Peter Mandelson como embajador en EE.UU., pero negó que solicitara a los funcionarios que omitieran el análisis de antecedentes del expolítico.

(Vídeo)(Foto)

La Haya (Bélgica).- La Corte Penal Internacional (CPI) sentenció este martes al yihadista maliense Al Hassan Ag Abdoul Aziz a pagar 7,25 millones de euros en reparaciones a las estimadas 65.202 víctimas de sus crímenes de guerra y lesa humanidad, aunque es posible que esos pagos acaben saliendo de un fondo especial.

(Vídeo)(Foto)

Srinagar (India).- Srinagar acoge este martes una marcha por la unidad y un maratón para concienciar sobre el abuso de drogas, organizados por el Departamento de Educación Física y Deportes bajo los auspicios de la Nasha Mukt Bharat Abhiyan (India libre de drogas).

(Vídeo)(Foto)

São Paulo.- La Policía brasileña desmanteló este martes una red de explotación infantil que producía pornografía y tenía conexiones en 15 países.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Panamá.- Las primeras compensaciones, de 25.000 dólares, dictadas en años para víctimas del envenenamiento masivo en Panamá con un jarabe producido por el seguro social entre 2004 y 2006, que dejó cientos de muertos, son insuficientes y desconocen la realidad de estas personas que sobreviven con secuelas, muchas graves.

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE.UU.).- El presentador Jorge Ramos considera "muy complicado" hacer periodismo en español en EE.UU. en la segunda presidencia de Donald Trump, pero dice que es necesario hablar "con precisión" de la "crueldad" que padecen los migrantes, lo que ha conseguido en su primer año como comunicador independiente.

(Vídeo)(Foto)

Barcelona.- El Cirque du Soleil presenta este martes en Barcelona la exposición “KURIOS - Gabinete de Curiosidades: Más allá del escenario”, una muestra que invita al público a descubrir el proceso creativo, la escenografía y el vestuario detrás del espectáculo KURIOS.

(Vídeo)(Foto)

Peshawar (Pakistán).- Un grupo de mujeres pakistaníes participan en una sesión de formación en costura y confección en un centro de formación profesional de Peshawar, donde aprenden habilidades como las técnicas de corte o el manejo de tejidos.

(Vídeo)(Foto)

Múnich (Alemania).- El sistema municipal de alcantarillado de Múnich celebra su centenario este año y como parte de las actividades se llevó a cabo un recorrido con la prensa por la planta de tratamiento de aguas residuales de Gut Grosslappen, la más grande de Europa.

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- Recorrido del escultor Gunter Demnig por diversos puntos del madrileño distrito de Puente de Vallecas para continuar su proyecto artístico que conmemora a las víctimas del nazismo con una placa de latón grabada en las aceras ante su última vivienda conocida.

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- El Museo Reina Sofía se ha llenado de esteras, pájaros y libros voladores obra de la artista catalana Aurèlia Muñoz, que renovó el lenguaje escultórico textil del siglo XX y a quien el museo recupera con una gran retrospectiva con motivo de su centenario.

(Vídeo)(Foto)

París.- La fachada principal del Ayuntamiento de París ha sido decorada este martes con los colores del equipo local, el Paris Saint-Germain (PSG), que esta noche disputa en casa, en el Parque de los Príncipes, el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern.

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- Conferencia de prensa de Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, antes del encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal en el Metropolitano.

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, rechazó este martes esa idea de que el fútbol debe una Liga de Campeones a su equipo, porque “las cosas se merecen y se logran”, y remarcó que “soñar está bueno, pero la realidad es la tierra”, antes del inicio de la semifinal contra el Arsenal.

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- Javier Tebas ha afirmado que “cualquier cosa se denuncia por parte del Real Madrid” al referirse a la relación del club blanco con el modelo de gestión del fútbol profesional, durante su intervención en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid, donde se ha presentado la Red de Ciudades LALIGA, una iniciativa contra el odio en el deporte impulsada junto a las administraciones locales.

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- Javier Tebas ha afirmado que “hay que cambiar muchas cosas en el VAR” en respuesta a una pregunta sobre el sistema arbitral y su evolución tecnológica, durante su intervención en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid, donde se ha presentado la Red de Ciudades LALIGA.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- El etíope Yomif Kejelcha ya es una leyenda del deporte aunque su hazaña de bajar de las dos horas en maratón no tuviese premio. En el reciente maratón de Londres quedó segundo con un crono de 1h59:41. Solo le ganó el keniano Sabastian Sawe, que hizo 1h59:30, y al que la historia ha encumbrado. Aún así, según declara a EFE, no se siente frustrado porque lo que ha hecho es "maravilloso".

(Vídeo)(Foto)

epp/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.