Unión de Uniones advierte de la pérdida de 11.000 empresas en el sector agrario en cuatro años

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha alertado de la pérdida de 11.000 empresas en el sector agrario en los pasados cuatro años, lo que supone una caída del 4% en el número de empresas y el estancamiento del empleo entre 2022 y 2025.

En concreto, los datos analizados por la organización agraria muestran que entre 2022 y 2025, el número de empresas relacionadas con el sector agrario se ha reducido desde una media de 275.582 a 264.264.

Al mismo tiempo, el empleo generado por estas empresas se ha mantenido prácticamente estancado, con un crecimiento de apenas el 0,4%, situándose de media en 2025 de 726.884.

La organización agraria destaca que esta tendencia es inversa a la que se ha seguido en el resto de sectores económicos, para los que, en el mismo período, las empresas han crecido, aunque en cifras muy moderadas del 1,2% y los empleos en un 10,7%.

En el agrario las mayores caídas, tanto en número de empresas como en empleo, lo sufren los autónomos sin asalariados que, siendo 10.389 menos en 2025 respecto a 2022, absorben prácticamente el total de pérdida de empresas y del empleo. Aun así, estas empresas sin empleados representan el 66% del tejido del sector, aunque solo la cuarta parte del empleo.

Mientras que si se añaden las microempresas (hasta 9 trabajadores) entre ambas categorías suman el 97% de las empresas y el 56% del trabajo generado.

"Las crisis que han disparado los costes de los inputs, las situaciones catastróficas que hemos sufrido en ese período, una cadena alimentaria que no garantiza precios que compensen los gastos de las explotaciones, junto con una presión regulatoria cada vez más intensa, explican este proceso", ha señalado desde Unión de Uniones.

Unión de Uniones ha denunciado el impacto que representa la pérdida de 11.000 empresas en el tejido rural español en términos de fijación de población y vertebración de territorio, considerando, además, la actividad industrial o de servicios ligada también a la producción agrícola y ganadera en los pequeños municipios.