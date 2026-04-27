Ministros peruanos piden aplazar su cita ante Congreso por compra de aviones F-16 a EE.UU.

Lima, 27 abr (EFE).- El primer ministro de Perú, Luis Arroyo, pidió aplazar su comparecencia ante la comisión de Defensa del Congreso junto con los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa para dar explicaciones sobre la polémica compra de una flota de aviones de combate estadounidenses F-16 Block 70, la misma que estaba prevista para este lunes.

Arroyo explicó en un oficio a la titular de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, que debido a "razones de fuerza mayor" que se presentan en otras regiones del país, resulta indispensable su presencia y la participación directa de los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, y de Defensa, Amadeo Flores, citados junto a él este lunes.

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En tal sentido, el presidente del Consejo de Ministros (PCM) solicitó a la legisladora derechista que se sirva dispensar la asistencia de los tres funcionarios y reiteró su disponibilidad para brindar la información en "una próxima oportunidad", de acuerdo al oficio publicado por la emisora Exitosa.

Tanto Arroyo, como Pareja, acudían este lunes a una visita de trabajo en la norteña región de Tumbes, fronteriza con Ecuador.

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De acuerdo con la agenda de la Comisión de Defensa, los ministros habían sido convocados para informar sobre "la situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate" para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Este informe se debía hacer "en el contexto de las declaraciones efectuadas por el señor presidente" de transición, José María Balcázar, quien el pasado 17 de abril afirmó en una entrevista radial que prefería que la compra de los aviones, con una inversión de 3.500 millones de dólares, sea decidida por el gobierno que asumirá funciones el 28 de julio próximo.

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La posición del mandatario abrió una nueva crisis de gobierno en Perú, luego de que los entonces ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, Carlos Díaz y Hugo de Zela, respectivamente, presentaran su renuncia tras asegurar que el contrato ya había sido firmado.

En medio de esas versiones contradictorias, el primer ministro Arroyo confirmó que el Gobierno adquirió la flota de los aviones fabricados en Estados Unidos y que ya se había cumplido con todos los compromisos económicos asumidos en el cronograma acordado, lo que implicaba un primer desembolso de 462 millones de dólares el pasado martes.

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Tras las salidas de Díaz y De Zela, Balcázar nombró el pasado miércoles a Flores como nuevo ministro de Defensa, y el jueves a Pareja como ministro de Relaciones Exteriores. EFE