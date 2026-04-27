El presidente de Comoras condena el "intento de atentado" contra Trump

Nairobi, 27 abr (EFE).- El presidente de Comoras, Azali Assoumani, condenó este lunes el "intento de atentado" contra su homólogo de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, durante una cena de corresponsales en Washington el pasado sábado.

"Condeno en los términos más enérgicos posibles el intento de asesinato del presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca", afirmó Assoumani en la red social X .

El presidente de este país insular africano del océano Índico subrayó que "la violencia no tiene cabida en nuestras sociedades, ni puede socavar los principios democráticos a los que estamos comprometidos".

"En nombre del pueblo comorense y en el mío propio, expreso mi plena solidaridad y reafirmo nuestro compromiso con la paz y el respeto a nuestras instituciones", añadió el mandatario.

Este sábado, el Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gobierno estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) después de que un hombre armado intentara entrar al evento, que se desarrollaba en el Hotel Washington Hilton.

El presidente estadounidense explicó después en una rueda de prensa que el agresor era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que cenaba acompañado, entre otros, del vicepresidente, JD Vance, entre centenares de periodistas y políticos.

Trump ha sido objeto de tres atentados en los últimos dos años, una cifra sin precedentes en la historia moderna del país. EFE