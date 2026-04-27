Agencias

El presidente checo advierte de que el país no está cumpliendo el compromiso con la OTAN del 2% en Defensa

Guardar
Imagen W5U7GVYUPBBPJNVYNGDRTLDWRQ

El presidente de República Checa, Petr Pavel, ha advertido este lunes de que Praga no está cumpliendo el compromiso adquirido en el seno de la OTAN para dedicar el 2% del PIB al gasto militar.

Según ha señalado en una conferencia empresarial, el Ejecutivo de Andrej Babis no cumple ni en materia de gasto ni con los requisitos de capacidades militares que prometió a la defensa colectiva de la OTAN.

"Si todos los miembros de la OTAN se comportaran de esta manera, su defensa colectiva se volvería ineficaz", ha afirmado el general retirado en declaraciones recogidas por Radio Praga.

Según ha señalado, el país está cumpliendo solo alrededor del 50% de las capacidades de defensa comprometidas con la OTAN. Antes de ser presidente, Pavel estuvo al frente del Comité Militar de la OTAN siendo el cargo militar de más alto rango de la Alianza Atlántica.

Estas declaraciones llegan en plena polémica en el país por el gasto en defensa, después de que Babis haya afirmado que no se encuentra comprometido a mantener la promesa del anterior Ejecutivo del conservador Petr Fiala para elevar el presupuesto militar al 3% y señalar que su Administración gastará tanto como pueda, tras indicar que según las métricas de la OTAN, Praga está por debajo del 2%.

Como telón de fondo están una serie de inversiones previstas por el Ejecutivo checo como planes de infraestructuras que la OTAN no reconoce como gasto militar. El primer ministro viene afirmando que intentará persuadir a los socios de la OTAN para que reconozcan estas inversiones como gasto en defensa, ya que la infraestructura es crucial para cuestiones como la movilidad militar.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El megayate de Steven Spielberg atraca en el puerto español de Tarragona

Infobae

Mali dice haber abatido a un centenar de terroristas en una columna de motos en fuga

Infobae

El presidente de Kazajistán recibe a su homólogo israelí en una reunión a puerta cerrada

Infobae

La India evalúa con Irán y EEUU el futuro del puerto de Chabahar tras expirar la exención

Infobae

Amnistía ve en Ecuador "un alza de prácticas autoritarias" y de "querer concentrar poder"

Infobae