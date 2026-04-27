El Gobierno elude aclarar a Sumar si autorizó el encuentro del Rey con María Corina Machado y por qué motivo

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no ha querido aclarar a Sumar, el socio minoritario en la coalición de Gobierno, si se autorizó el encuentro que mantuvo el Rey Felipe VI con la líder opositora venezolana María Corina Machado y los motivos por los que se produjo esa cita el pasado mes de marzo.

Felipe VI se reunió con Machado aprovechando la asistencia de ambos a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, el pasado 11 de marzo. El encuentro no estaba incluido en la agenda oficial del monarca y trascendió después de que Zarzuela publicara varias imágenes del mismo.

Entonces, desde el Ministerio que encabeza José Manuel Albares se limitaron a trasladar que el encuentro "se produjo a petición de María Corina Machado" y "de acuerdo con Exteriores". El monarca estuvo acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, ya que Albares no se desplazó a Chile en esta ocasión como ministro de jornada como suele ser habitual en este tipo de viajes.

Sin embargo, en su respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por Sumar, el Ejecutivo se ha mostrado mucho más parco en sus explicaciones. Los diputados del socio minoritario del PSOE en el Gobierno preguntaron expresamente el mismo día de la reunión si el Ejecutivo había "recomendado o autorizado" la misma.

Asimismo, se interesaron por conocer los "criterios" que se habían seguido para tomar la decisión de este encuentro entre el Rey y Machado, de quien sostienen que es "una figura sin duda controvertida", "qué cuestiones eran de relevancia atender" en el mismo y "qué mensaje o imagen se estaba queriendo transmitir".

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha esgrimido el que ha venido siendo su argumentario en lo relativo a Venezuela y la crisis política que atraviesa el país desde hace años y que se repitió hace unos días durante la visita que Machado realizó a Madrid, en la que no se incluyó ningún encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por expreso deseo de la líder opositora.

"El Gobierno de España mantiene interlocución tanto con el gobierno venezolano, como con representantes de la oposición democrática", sostiene en la respuesta parlamentaria.

Asimismo, asegura que "mantiene su compromiso firme con la defensa de la democracia y de los Derechos Humanos y con los esfuerzos dirigidos a una solución política y pacífica que permita al pueblo de Venezuela decidir de manera libre, inclusiva y genuinamente venezolana su futuro".