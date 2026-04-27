Aprilia manda en el test de MotoGP de Jerez

El japonés Ai Ogura ha liderado este lunes el triplete de Aprilia en el test de MotoGP de Jerez, posterior al Gran Premio de España del Mundial de motociclismo y disputado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, con el español Raúl Fernández y el italiano Marco Bezzecchi, líder del campeonato, como el segundo y el tercer pilotos más rápidos del día.

Un día después de que Alex Márquez (Ducati) se llevase la victoria en el trazado andaluz, los pilotos afrontaron una jornada de pruebas en la que mandó el crono de 1:35.944 establecido por el nipón, que superó por solo cinco milésimas a su compañero de equipo en el Trackhouse MotoGP Team, Raúl Fernández, dominador durante gran parte de la tarde.

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Bezzecchi, que sufrió una caída fuerte sin consecuencias físicas en la curva 11 y que probó el nuevo carenado frontal de la fábrica de Noale, se subió al tercer escalón del día, a tres décimas de Ogura y con solo cinco milésimas de renta sobre el vigente campeón, un Marc Márquez (Ducati) que regresaba a pista después de caerse en la carrera del domingo. El de Cervera testó el nuevo aerodinámico frontal de los de Borgo Panigale, un carenado lateral ya probado en pretemporada, una cubierta de basculante y un chasis modificado.

El 'Top 5' lo completó el murciano Pedro Acosta (KTM), que probó elementos aerodinámicos y que terminó justo por delante del ganador del Gran Premio, un Alex Márquez que fue el único piloto que no mejoró su tiempo por la tarde. El francés Fabio Quartararo (Yamaha), el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), el galo Johann Zarco (Honda) y el transalpino Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) cerraron los diez primeros puestos.

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Además, Jorge Martín (Aprilia) fue undécimo, mientras que Joan Mir (Honda) terminó decimoquinto, Fermín Aldeguer (Ducati) lo hizo decimoctavo, el probador de KTM Dani Pedrosa acabó vigésimo, Alex Rins (Yamaha) fue vigésimo segundo y Augusto Fernández (Yamaha) no salió a pista.