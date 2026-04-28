Le Pen denuncia la "trumpificación" de Macron: "Está adoptando un lenguaje extremadamente crudo"

La ultraderechista Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional (RN), ha denunciado este martes lo que considera la "trumpificación" del presidente francés, Emmanuel Macron, y ha criticado el uso de un "lenguaje extremadamente crudo" por parte del jefe de Estado de la República, en especial a la hora de criticar a los "chiflados" que arremeten contra los trabajadores sanitarios procedentes de Argelia.

"Quiero llamar la atención sobre la trumpificación de Emmanuel Macron. Podría entenderse que está cogiendo el testigo del presidente de Estados Unidos, está adoptando un lenguaje extremadamente crudo", ha afirmado Le Pen durante une rueda de prensa. Así, ha lamentado que "toda esa supuesta indignación" ante el hecho de que los médicos extracomunitarios deban examinarse de nuevo en suelo francés "es innecesaria".

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En este sentido, la líder de Agrupación Nacional ha defendido estas pruebas, las cuales considera "perfectamente normales para lograr que los médicos extranjeros se somentan a examen, tal y como ya hacen los médicos franceses". "Esto garantizará una atención médica de calidad para todos", ha apuntado, según informaciones recogidas por el diario 'Le Figaro'.

Sus palabras llegan un día después de que Macron criticara a los "lunáticos" que arremeten contra Argelia ante la llegada de numerosos médicos que emigran a Francia para trabajar. El presidente francés mostró entonces su indignación ante el hecho de que estos profesionales "no lo tengan fácil" al llegar a territorio francés para poder ejercer.

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"Es un caos. Me está volviendo loco. Es la locura del sistema francés", dijo durante una visita a un hospital del departamento de Ariège, donde mantuvo una conversación con un doctor de origen argelino.

Datos del Gobierno apuntan a que más de un tercio de los cerca de 19.000 médicos registrados en el PADHUE (Profesionales con títulos obtenidos fuera de la Unión Europea, por sus siglas en francés) se graduaron en Argelia, lo que supone, de lejos, el grupo más grande.

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