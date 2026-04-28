Cuba recibe 298.057 turistas en un primer trimestre marcado por la crisis económica, un 48% menos

Cuba recibió 298.057 turistas internacionales en el primer trimestre de 2026, lo que supone un retroceso del 48% respecto al mismo periodo del año anterior, según se desprende de los últimos datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI).

Si se incluyen los viajeros nacionales, el total registrado fue de 448.857 personas, un 41% por debajo de la cifra observada doce meses atrás. Por su parte, las entradas de la comunidad cubana en el exterior disminuyeron un 42,8%, hasta las 34.233.

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Los países que más turistas enviaron entre enero y marzo fueron Canadá (124.794; -54,2%), Rusia (20.917; -37,5%) y Estados Unidos (17.034; -56,8%). Después, de España procedieron 5.851 turistas, un 40,4% menos.

Cuba sufre una grave crisis económica que se ha agravado con el aumento de apagones por toda la isla y tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, dado que el presidente Donald Trump amenazó con sancionar a aquellos países que envíen petróleo a la nación caribeña.

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