Albares destaca el español y lo hispano como "elementos fundamentales" de Estados Unidos

San Juan, 27 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, urgió este lunes en Puerto Rico a apoyar el español "en todos los ámbitos" y reforzar las acciones de diplomacia que "presentan lo hispano como uno de los elementos constituyentes fundamentales de la identidad estadounidense".

Así se expresó Albares en una conferencia en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, una isla que es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, país cuyo presidente, Donald Trump, es muy crítico con la lengua española y la cultura hispana.

"Es fundamental apoyar a los actores políticos que abogan por el reconocimiento del español como una de las lenguas propias originarias de los Estados Unidos", dijo en la conferencia 'El español lengua global, lengua de futuro'.

El titular de Exteriores también instó a reforzar "las acciones de diplomacia pública y cultural que presentan lo hispano como uno de los elementos constituyentes fundamentales también de la identidad estadounidense desde el propio nacimiento del país".

En su discurso, destacó que "en ningún lugar del planeta se siente como aquí, en América, la fuerza y la importancia del español", algo que Trump intenta negar.

"A pesar de ese peso específico de nuestra lengua compartida, que habla por sí sola, tenemos que seguir apoyándola y promoviéndola", pidió el jefe de la diplomacia española a los estudiantes que acudieron a la conferencia.

Albares subrayó que España y el continente americano comparten "una identidad forjada por esa lengua, porque una lengua también trasmite valores".

"Compartimos una cultura, compartimos en estos momentos tan convulsos en el mundo una forma de aproximarse a la humanidad en general", agregó.

Albares afirmó que el español tiene una "vocación de diálogo, diversidad y mestizaje" pero que "afronta en estos momentos múltiples desafíos".

También recordó que el último álbum del cantante puertorriqueño Bad Bunny fue el primero totalmente en español en ganar un Grammy, indicando que en España están "muy orgullosos de ello".

En la misa línea, el decano de la Facultad de Derecho de la Interamericana, Julio E. Fontanet Maldonado, aseguró que en Puerto Rico el español es un elemento de "resistencia", ya que se sigue hablando pese a los intentos de Estados Unidos de imponer el inglés.

Durante su visita a San Juan, el ministro de Asuntos Exteriores de España se reunió con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y con el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández.

Puerto Rico es la primera parada de una gira con la que recorrerá también República Dominicana y México. EFE

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