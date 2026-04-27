Aitana Sánchez-Gijón, devastada tras la muerte de su madre, Fiorella de Angelis

Aitana Sánchez-Gijón ha sufrido uno de los golpes más dolorosos de su vida, ya que como ha conocido Europa Press, este domingo fallecía en Madrid su madre, Fiorella de Angelis, a la que estaba muy unida, tras sufrir un empeoramiento en su estado de salud sobre el que no ha trascendido ningún detalle por la discreción que siempre ha marcado la vida privada de la actriz.

Ha sido este lunes cuando la protagonista de 'La malquerida' -que casualmente este domingo se despedía del Teatro Español después de varias semanas en cartel- ha reaparecido para dar el último adiós a su progenitora. Devastada, y ocultando su desolación bajo unas gafas de sol, la intérprete salía de su domicilio y se subía a un coche para dirigirse a la incineración de los restos mortales de su madre sin fuerzas para revelar cómo se encuentra.

Una despedida a Fiorella de Angelis que ha tenido lugar en la más estricta intimidad en el crematorio de la M30 de la capital donde, con la única presencia de Aitana, sus hijos Teo y Bruna Lucadamo -que sigue sus pasos en el mundo de la interpretación- y algunos familiares e íntimos amigos, la actriz ha acompañado al féretro desde el coche fúnebre hasta la cremación.

En el punto de mira desde hace varias semanas por su romance con Maxi Iglesias, y después de que el actor le lanzase un guiño en su reciente visita a 'La Revuelta' utilizando la palabra "zalamero" -que ella usó también en su paso por el programa para dirigirse a David Broncano- a pesar de confesar que ha "suspendido" en el número de relaciones íntimas que mantenido en el último mes por su intenso ritmo de trabajo, el protagonista de 'Punto Nemo' no ha estado al lado de Aitana en el último y discreto adiós a su madre.