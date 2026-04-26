Pontón destaca la "sintonía" entre BNG y PT de Brasil en la "defensa de la paz, derecho internacional y justicia social"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha destacado la "sintonía" que hay entre el Bloque y el PT de Brasil en aspectos como la "defensa de la paz, el derecho internacional y la justicia social" en la celebración del 8º Congreso del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva.

Tal y como ha trasladado la formación en una nota de prensa, Pontón ha remarcado que la presencia del BNG en el congreso "refuerza el trabajo" entre las dos organizaciones políticas para "avanzar en la construcción de un mundo en paz, con más justicia social y donde se respeten los derechos humanos".

En este sentido, la líder del Bloque ha enfatizado la posición "clara y rotunda" en la defensa de la paz y del derecho internacional, apostando por el multilateralismo para la resolución pacífica de conflictos.

Asimismo, ha subrayado la importancia de "tejer alianzas a nivel internacional" que permitan construir un mundo "desde la igualdad" en el que se respete la soberanía de los pueblos y donde "los conflictos se solucionen por la vía del diálogo y diplomacia".

Un punto en el que ha señalado que, tejer relaciones con el partido que dirige Lula da Silva es "una forma de contribuir a un mundo con más paz y justicia social", donde se "defienda la democracia".

"Fortalecemos unos lazos que nos hacen más fuertes para seguir situados del lado correcto de la historia, del lado que dice 'No a las guerras' y 'Si a la paz', a la soberanía de los pueblos, a la igualdad, a la libertad y a la democracia", ha apuntado.

También, Pontón ha señalado las similitudes entre las dos formaciones políticas, como a la hora de buscar alternativas para reforzar la justicia social y los derechos de las mujeres, o enfrentarse al "trumpismo que crea conflictos cada vez más importantes".

Finalmente, la nacionalista galega le ha trasladado al gobierno brasileño las "ventajas" de reforzar la colaboración económica y cultural con Galicia, "en beneficio de ambos países".