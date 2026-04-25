Un municipio de Gaza comienza a votar en las elecciones locales con urnas de cartón

Deir al Balah (Franja de Gaza), 25 abr (EFE).- Los habitantes de Deir al Balah, un municipio en el centro de la devastada Franja de Gaza, comenzaron este sábado a votar en el marco de las elecciones locales organizadas por la Autoridad Palestina, en carpas que sirven como colegios electores y con urnas de cartón y papeletas fabricadas en el territorio palestino ante las restricciones israelíes a la entrada de material.

Según atestiguó EFE, los centros de votación abrieron a las cinco de la mañana hora local y tres horas después la afluencia de ciudadanos era escasa, con algunos candidatos animando desde fuera a los transeúntes a entrar en las carpas para depositar su voto.

Se trata de la primera vez en 20 años que un municipio de Gaza celebra elecciones organizadas por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en Cisjordania ocupada, en medio de la devastación de la ofensiva israelí que ha dejado más de 72.000 muertos y bajo un alto el fuego roto por los ataques israelíes que siguen dejando un goteo diario de muertos.

Son posibles gracias a la aquiescencia de Hamás, grupo islamista que aún gobierna Gaza pero que se ha mostrado dispuesto a entregar el poder en el marco del alto el fuego vigente desde octubre de 2025, y a pesar de sus históricas disputas con Fatah, partido que lidera la ANP.

En Deir al Balah concurren para la alcaldía cuatro listas de candidatos independientes y están llamadas a votar 70.000 personas.

En la puerta de cada una de las alrededor de 40 carpas electorales, custodiadas por agentes de seguridad privada, un cartel avisa de que no está permitido fumar, portar armas o hacer fotografías en su interior.

Las restricciones a la entrada de ayuda de Israel, que no ha permitido a la Comisión Electoral Central (CEC) palestina introducir urnas y papeletas en la Franja, han obligado a usar papeletas impresas en Gaza y urnas de cartón selladas con cinta adhesiva.

Dichas restricciones han provocado que las personas que han depositado su voto no sean marcadas con tinta negra en uno de sus dedos, lo que sí está ocurriendo en el territorio palestino de Cisjordania, donde las votaciones arrancaron este sábado con normalidad pero con la amenaza de posibles boicots de colonos israelíes.

La elección de esta ciudad radica en que es una de las pocas localidades gazatíes no ocupadas militarmente por el Ejército israelí, que controla más de la mitad de Gaza y ha destruido o dañado el 80 % de los edificios a lo largo del enclave palestino.

Deir al Balah ha conservado en gran medida sus calles pavimentadas, su infraestructura y la mayoría de sus instituciones civiles y privadas funcionan. Durante los dos años de ofensiva israelí se convirtió en refugio para muchos desplazados, cientos de los cuales aún viven allí en tiendas de campaña.

Es ahora el lugar más caro para vivir en la Franja, y siguen funcionando allí restaurantes de comida rápida, cafeterías y mercados. EFE

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