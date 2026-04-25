Iga Swiatek se retira en Madrid por un virus y Sabalenka sigue su marcha triunfal

La tenista polaca Iga Swiatek abandonó en pleno partido del Mutua Madrid Open contra la estadounidense Ann Li por culpa de un virus, "algo que está rondando entre los jugadores" y que la impidió competir, sintiendo además la frustración de no aprovechar las buenas sensaciones con las que llegó a un torneo que conoce bien.

"Hay algo rondando entre los jugadores, un virus. Estoy segura de que estaré bien en un par de días, pero me faltaban las fuerzas, estabilidad, me encontraba muy mal. Ayer estaba incluso peor y pensé que quizá hoy iría mejor", dijo en zona mixta, después de tener que plantarse en un tercer set ya inviable por su estado.

Swiatek protagonizó sin querer este sábado la primera sorpresa del torneo en la Caja Mágica, una jornada en la que la número uno del mundo y vigente campeona, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y la japonesa Naomi Osaka se citaron en octavos de final. La polaca había llegado a Madrid después de una de sus "mejores semanas de entrenamiento", como reconoció en la previa, con su nuevo entrenador, Francis Roig, y con Rafa Nadal en su Academia.

De ahí la frustración de la campeona en Madrid en 2024 y finalista en 2023. "Sabía que iba a ser duro pero quería intentarlo. He estado mala antes y he sido capaz de ganar, pero supongo que esta vez estaba peor. Sentía que estaba bien y me fastidia no poder jugar. Me encontraba muy bien, estaba en proceso de mejora", dijo.

"El torneo había recién empezado y no pude competir, es decepcionante. El tercer set empecé a sentirme un poco mareada y sin coordinación. Hasta que empezó el tercer set sentía que aún tenía opciones", añadó. Swiatek había cedido solo tres juegos en su debut dos días antes, pero contra Ann Li tuvo que lidiar con el malestar y una rival más entonada. La polaca igualó el encuentro tras ceder el primer set pero en el tercero llegó ese bajón y la retirada (7-6(4), 2-6, 3-0), parecida a la del croata Marin Cilic en el cuadro ATP.

En sesión nocturna, Sabalenka superó (6-1, 6-4) a la rumana Jaqueline Cristian para alargar su marcha triunfal esta temporada y también en Madrid. La campeona en Brisbane, Indian Wells y Miami, además de finalista en el Abierto de Australia, dio otro paso en la adaptación a la tierra madrileña en busca de un cuarto título en la capital española. La número uno tendrá ahora enfrente a una Osaka que superó (6-1, 6-3) a la ucraniana Anhelina Kalinina.