ICE se dispone a deportar a familia egipcia después de que un juez ordenara su libertad

(Actualiza con nuevo comunicado de los abogados de la familia)

Nueva York, 25 abr (EFE).- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han detenido a una familia egipcia que ha estado retenida durante casi un año, apenas dos días después de que un juez federal en Texas ordenara su liberación, y está en proceso de deportarlos, según informaron este sábado sus abogados.

"Detenidos nuevamente en el primer control de ICE, la deportación es inminente, se presentaron mociones de emergencia", informó en primera instancia a EFE el equipo legal que representa a Hayam El-Gamal y sus cinco hijos, de entre 5 y 18 años de edad.

En un comunicado posterior los abogados explicaron que retornó hoy a su domicilio en Colorado, donde ICE los arrestó y los subió a un avión con destino inicial al aeropuerto Willow Run de Detroit "y posteriormente fuera de Estados Unidos, a un lugar desconocido"

La defensa de la familia ha presentado mociones de emergencia en el Distrito Oeste de Texas y en el Quinto Circuito, así como una nueva petición de hábeas corpus en Colorado al considerar que "el intento de deportar a la familia El Gamal viola una orden judicial federal y debe detenerse de inmediato".

Los El Gamal fueron arrestados en junio del año pasado y trasladados al centro de Dilley -el único centro de detención para familias migrantes activo en EE.UU.-, después de que el exesposo de Hayam El-Gamal fuera señalado como el autor de un ataque contra una manifestación proisraelí en Colorado.

El mismo día que la familia fue arrestada, el presidente de Esyados Unidos, Donald Trump, hizo dos publicaciones en Truth Social sobre el caso: "podrían ser deportados tan pronto como esta noche", y "seis boletos sin retorno para la esposa de Mohamed y sus cinco hijos".

En el último año, más de 6.200 menores de edad han sido detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos en el último año, según informaron los congresistas. EFE