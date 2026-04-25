El periodista Shihab al Din abandona Kuwait luego de detención de 52 días y ser absuelto

Washington, 24 abr (EFE).- El periodista kuwaití-estadounidense Ahmed Shihab al Din abandonó este viernes Kuwait, luego de que un tribunal lo absolviera por una acusación que le valió permanecer 52 días detenido en medio de una campaña de censura por la guerra de Irán.

La salida de Shihab al Din del país del golfo Pérsico fue informada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes agregaron que el corresponsal recibió asistencia consultar y que su paradero actual será resguardado por seguridad.

El jueves, el corresponsal fue absuelto de los supuestos delitos de difundir información falsa y poner en riesgo la seguridad nacional, mismos que le valieron permanecer en prisión durante 52 días, es decir casi toda la extensión del conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Antes de ser detenido, el reportero "comentó videos e imágenes disponibles públicamente relacionados con la guerra de Irán. Entre sus publicaciones recientes se encontraba un video geolocalizado, verificado por CNN, que mostraba el accidente de un avión de combate estadounidense cerca de una base aérea estadounidense en Kuwait", de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

Asimismo, recordó que su detención se produjo en medio de una "censura cada vez más estricta a la prensa" en el Golfo y en Kuwait, donde el Ministerio de Interior advirtió el 2 de marzo contra la grabación o difusión de vídeos o información relacionados con los ataques iraníes contra los países árabes.

Kuwait promulgó el 15 de marzo una ley destinada a salvaguardar y proteger los intereses supremos de las autoridades militares, y su artículo 26 impone penas de cárcel de hasta diez años a quien "difunda noticias, publique declaraciones o propague rumores falsos relacionados con entidades militares". EFE