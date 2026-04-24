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La Iglesia española recogió 93 nuevas denuncias de abusos a menores en 2025 lo que eleva la cifra a 1.131 en cinco años

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Las 262 oficinas de protección a menores creadas por las diócesis y congregaciones españolas recibieron en 2025 un total de 93 nuevas denuncias de abusos sexuales a menores lo que eleva a 1.131 el total de denuncias recogidas por la Iglesia en los últimos cinco años y a 1.000 los agresores, según ha informado este viernes el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán.

Además, casi medio millón de personas, un total de 465.465, entre ellos, 363.060 menores, 34.175 profesores, 32.310 padres, 19.265 agentes de pastoral, monitores de tiempo libre y catequistas, así como 7.712 sacerdotes y religiosos, y 1.388 seminaristas y religiosos en formación, recibieron el año pasado formación para la prevención de abusos y protección de menores.

Así lo ha detallado García Magán en la rueda de prensa posterior a la 129 Asamblea Plenaria de la CEE, García Magán ha explicado que el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores ha presentado a los obispos la actividad de estas oficinas creadas en 2020, "como hace siempre en la Plenaria de primavera".

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