La confianza de los consumidores de EEUU se desploma a mínimos históricos

La confianza de los consumidores de Estados Unidos se ha desplomado en abril a mínimos históricos ante el repunte de las presiones inflacionistas, especialmente en el precio de los combustibles, a medida que el conflicto con Irán está a punto de cumplir sus primeros dos meses de duración, según refleja el índice elaborado por la Universidad de Michigan, cuya serie histórica se remonta a 1978.

En concreto, el dato de confianza de los consumidores de EEUU ha caído en abril hasta 49,8 puntos, su lectura más baja de toda la serie, aunque supone una leve mejora respecto de los 47,6 puntos del dato preliminar, con un descenso del 6,6% respecto del mes de marzo y del 4,6% en un año.

La evaluación de la coyuntura actual ha bajado un 5,9% mensual y un 12,2% interanual, hasta 52,5 puntos; mientras que el dato de expectativas de los consumidores se situó en 48,1 enteros, un 7% menos que en marzo, pero un 1,7% mejor que la lectura del año pasado.

Por otro lado, las expectativas de inflación para el próximo año aumentaron del 3,8% en marzo al 4,7%, el mayor incremento mensual desde abril de 2025, mientras que las expectativas de inflación a largo plazo subieron al 3,5% en abril, la cifra más alta desde octubre de 2025.

"Las expectativas sobre las condiciones comerciales disminuyeron tanto a corto como a largo plazo, casi igualando los niveles del año anterior, cuando se implementó el régimen de aranceles recíprocos", comentó Joanne Hsu, directora de Encuestas al Consumidor, señalando que, tras el anuncio del alto el fuego de dos semanas y la moderación en los precios de la gasolina, la confianza recuperó una modesta parte de las pérdidas de principios de mes.

"El conflicto con Irán parece influir en la opinión de los consumidores principalmente a través de las fluctuaciones en los precios de la gasolina y, potencialmente, de otros productos", explicó Hsu, para quien "es improbable" que aquellos acontecimientos militares y diplomáticos que no alivien las restricciones de suministro ni reduzcan los precios de la energía impulsen la confianza del consumidor.