Justicia archiva una de las causas contra Adorni, jefe de Gabinete del Gobierno de Milei

Buenos Aires, 24 abr (EFE).- La Justicia argentina dispuso este viernes archivar una de las causas que enfrenta el jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, en este caso por una presunta malversación de fondos públicos por el traslado de su esposa en un vuelo oficial a los Estados Unidos.

"Encontrándose agotado el exhaustivo y pormenorizado estudio de las características que revisten los eventos investigados" y tras un planteo formulado por la Fiscalía interviniente, el juez federal Daniel Rafecas dispuso el archivo de una de las causas por las que se investiga a Adorni, "por inexistencia de delito".

La resolución fue compartida a través de X por el jefe de Gabinete, también investigado por otros viajes y compra de propiedades, junto a un mensaje en el que expresó: "El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene".

La investigación se inició en marzo después de que el abogado Gregorio Dalbón denunciara que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, había viajado en el avión presidencial junto a la comitiva oficial para asistir al evento 'Argentina Week', celebrado en Nueva York.

La denuncia expresaba que el traslado de Angeletti, motivado por cuestiones de carácter personal y desvinculado de funciones oficiales o actividades institucionales, constituía un uso irregular de fondos públicos, algo que fue descartado por la Fiscalía tras comprobarse que el viaje no había implicado gastos extra por parte del Estado.

Otro vuelo que desató la actuación de la Justicia es el que Adorni, su esposa, sus dos hijos y un amigo, el periodista Marcelo Grandío, realizaron en febrero pasado a Punta del Este (Uruguay) en un vuelo privado.

"Él pago sus cuatro pasajes, creo que por 3.600 dólares en total. (...) Lo invité a mi casa porque hace dos años que no se iba de vacaciones. Vamos en taxi avión. (...) Lo pagó él con plata del Estado", dijo Grandío en una entrevista con el canal LN+.

Tras estas declaraciones, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia contra Adorni "por enriquecimiento ilícito, ya que su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco", según expresó la legisladora a través de X.

La Justicia de Argentina también investiga al funcionario por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, cohecho y tráfico de influencias, debido a las inconsistencias entre su declaración de bienes y las propiedades que se le atribuyen, así como un nivel de gastos cotidianos muy superior a sus ingresos. EFE