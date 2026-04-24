Hyundai desvela su estrategia en China con el nuevo Ioniq V y 20 modelos más en cinco años

Seúl, 24 abr (EFE).- Hyundai Motor Company desveló este viernes la expansión "más ambiciosa" de sus productos en China, con la presentación del Ioniq V y el plan de lanzar 20 modelos nuevos en los próximos cinco años, en una ofensiva comercial encabezada por el primer vehículo de la marca diseñado específicamente para el mercado chino.

"Con importantes inversiones en Beijing Hyundai, 20 nuevos modelos que llegarán en los próximos cinco años, el lanzamiento oficial de nuestra marca Ioniq en China y la presentación del Ioniq V, este es el capítulo más comprometido, ambicioso y emocionante que jamás hayamos escrito en este mercado", dijo José Muñoz, presidente de Hyundai Motor, citado en un comunicado.

Muñoz añadió que China es el lugar donde se está definiendo el futuro de la movilidad y que Hyundai aspira a participar activamente en esa transformación, desarrollando productos en el país para el mercado local con proyección global.

El fabricante surcoreano, que presentó el nuevo modelo y la estrategia para China durante el Auto China 2026, celebrado en Pekín, explicó que el Ioniq V, derivado del prototipo Venus Concept, es un eléctrico prémium, con amplio espacio interior y autonomía superior a 600 kilómetros en una sola carga.

La plataforma del vehículo fue desarrollada conjuntamente con su socio chino, Beijing Automotive Group (BAIC), según el comunicado.

Asimismo, Hyundai y BAIC reiteraron su compromiso en una inversión conjunta de 1,55 billones de wones (1.046 milones de dólares) en Beijing Hyundai, la filial china de la firma surcoreana, para impulsar el crecimiento a largo plazo y desarrollar vehículos hechos a medida para el consumidor local.

El comunicado señala que Beijing Hyundai lanzará en China 20 modelos en los próximos cinco años, lo que Hyundai Motor calificó como "la expansión de producto más ambiciosa de su historia en ese mercado".

El objetivo de ventas declarado en el comunicado es el de vender 500.000 unidades anuales para 2030, en comparación con las cerca de 200.000 vendidas el año pasado, a fin de elevar su participación en el mercado de la mayor economía de Asia. EFE

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