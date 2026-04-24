Agencias

El Forest golea al Sunderland para seguir acercando la salvación

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El Nottingham Forest goleó (0-5) a domicilio al Sunderland este viernes en la jornada 34 de la Premier para poner algo más de tierra de por medio con la zona de descenso, con su sexto partido seguido sin perder.

Los de Nottingham asaltaron el Stadium of Light, por delante al cuarto de hora con un gol en propia puerta de Trai Hume, con una efectiva traca antes del descanso. Chris Wood, Morgan Gibbs-White y Igor Jesus pusieron un contundente 0-4 al descanso, que finiquitó ya en el descuento Elliot Anderson.

La buena dinámica de los de Vitor Pereira pone al Forest con ocho puntos de colchón sobre la zona de descenso que marca el Tottenham, a falta de que termine la jornada, mientras el Sunderland pierde fuerza en objetivos mayores para empezar a quedarse estancado en mitad de tabla.

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