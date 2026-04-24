Denuncian el secuestro de una veintena de personas a manos de las tropas de Birmania en el norte del país

Más de una veintena de personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad de Birmania durante un operativo en un hospital del estado de Kachin, en el norte del país, en lo que residentes locales y fuentes médicas han denunciado como un secuestro que se ha visto seguido de un saqueo de las instalaciones sanitarias.

Varios de los presentes han alertado en declaraciones recogidas por el portal de noticias Irrawaddy que los militares, que irrumpieron en la localidad de Hpakant sobre las 10.30 horas (hora local) han perpetrado una serie de arrestos arbitrarios de decenas de personas, entre las que se encuentran trabajadores sanitarios.

"Un médico, tres ayudantes y ocho enfermeras han sido detenidos. También una decena de miembros del personal del hospital y un paciente y varios de sus familiares", ha apuntado uno de los testigos, que ha lamentado que, de momento, se desconoce su paradero dado que no hay información al respecto.

Asimismo, las autoridades de la localidad han informado de que al menos diez personas han sido detenidas en el marco de una redada en una vivienda. Estos arrestos han tenido lugar, según estas informaciones, después de una serie de saqueos perpetrados por los militares y grupos afines tras recuperar la zona de Lone Jin de manos del Ejército para la Independencia Kachin.

El portavoz de este grupo rebelde, Naw Bu, ha indicado que a pesar de la ausencia de combates durante al menos tres días, la tensión sigue aumentando ante el intercambio esporádico de fuego de artillería y los ataques con drones en las inmediaciones. Además, han advertido de que los militares "han estado deteniendo a civiles en todo Hpakant" desde el pasado domingo.

Los enfrentamientos para hacerse con el control de Kachin comenzaron el pasado 2 de abril y, desde entonces, el Ejército ha cosechado avances en zonas bajo control rebelde. El domingo se registraron fuertes bombardeos cerca de un centro de trabajadores de migrantes procedentes de Rajine en Lone Jin.