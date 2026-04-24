Álvaro Arbeloa se queja otra vez del arbitraje: "Los que tienen que decidir no saben ni entienden"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha vuelto a quejarse este viernes del arbitraje de LaLiga EA Sports y ha dicho que "los que tienen que decidir no saben ni entienden", tras sentirse perjudicado en dos acciones durante el empate (1-1) de sus pupilos contra el Real Betis Balompié en la jornada 32.

No en vano, en la última jugada del partido hubo un forcejeo entre el bético Antony y el madridista Ferland Mendy como preludio al 1-1 que anotó Héctor Bellerín, pero el equipo arbitral no estimó falta. "Para mí, muy clara. No hace falta mucho para en situaciones así, en las que estás usando el cuerpo, con tal de que te desestabilicen un poco, te vas al suelo. Pero para eso hay que entender un poco de fútbol, cosa que creo que tenemos un problema", comenzó Arbeloa su rueda de prensa.

"Mucha gente... sobre todo los que tienen que decidir este tipo de situaciones no saben ni entienden. Está claro que nos llevamos otra decepción en los últimos minutos, como nos ha pasado ya muchas otras veces. Un resultado que creo que no merecíamos porque hemos tenido ocasiones. También un penalti muy claro en la primera parte, que yo creo que podíamos haber cerrado el partido", dijo desde La Cartuja (Sevilla).

Luego le insistieron en hablar sobre la otra gran polémica. "Para mí, un penalti clarísimo con la mano abierta, que no está ni pegada al cuerpo, en un tiro de Brahim. No sé mucho más que ver en una jugada muy clara", respondió. "Igual que en la última, cuando Ferland tiene ganada la posición, a nada que te agarren un poco o que te toquen un poco el brazo... Para mí es algo muy básico en el mundo del fútbol, pero no es la primera vez que nos pasa algo así y creo que son dos decisiones que marcan mucho el partido", continuó con su queja el técnico merengue.

En los minutos finales del encuentro, poco antes de encajar el 1-1, Kylian Mbappé solicitó ser cambiado. "No sé, no tengo ni idea. Tenía molestias y vamos a ver estos días cómo evoluciona", indicó Arbeloa al respecto de por qué el delantero francés había pedido esa sustitución.

Este nuevo tropiezo liguero allanó el camino del FC Barcelona hacia el título y fue consultado por los motivos. "Si tuviésemos una razón clara, lo corregiríamos. Cuando vas con resultados tan justos, tan apretados, normalmente pueden suceder situaciones de este tipo y está claro que tampoco estamos teniendo mucha suerte", contestó Arbeloa.

Por último, al entrenador merengue le preguntaron dos veces por qué había dejado a Dani Ceballos fuera de sus convocatoria para esta cita en La Cartuja. "Traigo siempre a los que considero oportuno", respondió Arbeloa en ambas ocasiones de forma muy tajante.