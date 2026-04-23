Los operadores logísticos facturan más de 7.000 millones de euros tras crecer un 4,4%, según Informa

El volumen de negocio del sector de operadores logísticos en España alcanzó en 2025 los 7.100 millones de euros, tras crecer un 4,4% respecto a 2024, manteniendo así una evolución positiva, aunque con cierta moderación respecto a ejercicios anteriores, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce).

De esta manera, el mercado prolongó la tendencia de crecimiento, si bien en un contexto marcado por el menor dinamismo del comercio electrónico y la moderación en la evolución de los precios de los servicios logísticos.

Por segmentos, la facturación derivada del almacenaje de mercancías y operaciones en almacén registró un comportamiento más favorable, con un aumento del 5,1%, hasta 3.575 millones de euros, superando ya la mitad del total del mercado. Por su parte, el transporte y la distribución crecieron un 3,7%, alcanzando los 3.525 millones.

Desde el punto de vista de la demanda, el sector de alimentación y bebidas se mantuvo como el principal generador de negocio, concentrando algo más del 40% del mercado, mientras que otros sectores no alimentarios, como componentes electrónicos, perfumería y cosmética o industria editorial, mostraron también una evolución positiva.

El número de empresas del sector se situó en torno a 235, con un volumen de empleo de unos 44.000 trabajadores, lo que supone un pequeño aumento respecto al año anterior, impulsado principalmente por la creación de pequeñas compañías especializadas en servicios de última milla.

El sector presenta un significativo grado de concentración, de forma que las cinco principales empresas reunieron en 2025 el 40% del mercado, mientras que la cuota conjunta de los diez primeros operadores se aproximó al 60%, consolidando la tendencia de progresiva concentración de la oferta.