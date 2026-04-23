Francia, sobre acuerdo UE-Israel: el fin no es suspender por suspender sino que cambien

París, 23 abr (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo este jueves que el objetivo de Francia sobre el acuerdo de asociación de la Unión Europea (UE) con Israel no es "suspenderlo por el mero hecho de suspender" sino tratar de que el gobierno de Benjamín Netanyahu cambie su política en Gaza, Cisjordania y el Líbano.

"Condenamos las acciones del gobierno israelí en Gaza, en Cisjordania, pero también en el Líbano. Y si esta política no cambia, bueno, no podremos fingir que no pasa nada. Ahora bien (...) nuestro objetivo no es suspenderlo por el mero hecho de suspender, se trata de que las cosas cambien, de que el gobierno israelí cambie su política", dijo Barrot en declaraciones a la radio Franceinfo.

Los países que han pedido suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel son España, Irlanda y Eslovenia, en base a la vulneración de su artículo 2, que condiciona la relación entre ambas partes al respeto de los derechos humanos.

Antes esas demandas, Barrot recordó que una decisión de ese calado requiere unanimidad en la UE, que no podrá mirar hacia otro lado si el Gobierno israelí continúa con su política actual.

"Si el gobierno israelí no cambia sus políticas, particularmente en Gaza y Cisjordania, no podemos simplemente fingir que no pasa nada. Pero esta es una decisión que se tomará a nivel europeo, ya que, como saben, este acuerdo requiere unanimidad. Y sabemos que Alemania forma parte del bloque. Así que, aunque Francia quisiera, no necesariamente podría", explicó el ministro de Exteriores.

Entre las políticas que, según Barrot, Israel tiene que cambiar figuran un cambio de "enfoque" en Gaza y Cisjordania, permitir el acceso de la ayuda humanitaria, el fin de asentamientos ilegales y la "explosión de violencia perpetrada por colonos extremistas y violentos".

En este sentido, Barrot recordó que lleva "un año abogando por la imposición de sanciones a las entidades o personas responsables de los asesinatos de palestinos o de los incendios provocados en Cisjordania" y se mostró optimista sobre la posibilidad de que "en los próximos días" se puedan imponer con la marcha del húngaro Viktor Orbán.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reivindicará este jueves en Chipre ante el resto de líderes de la Unión Europea la necesidad de que los Veintisiete decidan adoptar alguna medida en su relación con Israel.

Esta petición no prosperó en la reunión de ministros de Exteriores de la UE celebrada este martes, pero la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, manifestó que este debate continuará, y fuentes del Gobierno aseguran que van a seguir insistiendo.

Los jefes de Estado o de Gobierno europeos se reúnen durante dos días en Chipre, país que ostenta la presidencia semestral del Consejo de la UE.

La guerra en Irán, la situación en general en Oriente Medio, los efectos económicos de la crisis y cómo hacerles frente, la ayuda europea a Ucrania y el próximo presupuesto comunitario son los principales asuntos de la agenda de esta reunión. EFE