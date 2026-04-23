El barril de brent, tras caer a 101 dólares, vuelve a repuntar a más de 103 dólares

Madrid, 23 abr (EFE).- El precio del barril de brent, que ha llegado en las primeras horas del día a subir hasta 106,08 euros, minutos antes de las 15:00 horas se ha dado la vuelta con una caída del 0,26 % y el barril a 101,59 dólares, para volver a repuntar más del 1 % y superar los 103 dólares.

El petróleo brent, de referencia en Europa, y el crudo de referencia en EE.UU., el west texas intermediate (WTI) registran este jueves una alta volatilidad ante la inestabilidad que provoca el conflicto en Irán con el cierre del estrecho de Ormuz.

A través de su red social Truth, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que ha ordenado a la Marina estadounidense que dispare y destruya cualquier embarcación que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz, al tiempo que ha anunciado que triplica la actividad militar en la zona.

Tras registrar ambos crudos moderadas caídas, a las 15:00 horas vuelven a registrar avances, que en el caso del brent son del 1 %, con el barril a 103,12 dólares; mientras que el WTI avanza el 0,98 %, hasta los 93,89 dólares.

El crudo Texas ha llegado a superar este jueves los 97 dólares el barril.

Antes del anuncio hecho por Trump a través de su red social se conocía que la Armada de Estados Unidos había interceptado y abordado un buque cisterna sancionado que navegaba con crudo iraní en el Índico, según informó el Departamento de Guerra del país norteamericano, que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica.