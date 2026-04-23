Costa, tras desbloquear el préstamo a Kiev: El próximo paso es abrir formalmente la negociación de adhesión

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha pedido este jueves que el "próximo paso" en el apoyo de la Unión Europea a Ucrania sea el inicio formal de las negociaciones de adhesión, con la apertura de los primeros capítulos de reformas, una vez que los 27 han salvado el veto de Hungría a cualquier acercamiento a Kiev.

"El próximo paso es abrir formalmente el primer 'cluster' de negociación para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea", ha defendido el ex primer ministro portugués, a su llegada a una reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la localidad costera de Ayia Napa (Chipre).

Costa se ha expresado así tras mantener una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Nicosia; tras la cual se han desplazado a la cumbre de líderes UE para un encuentro con los 27.

Estas declaraciones se producen, además, el mismo día en que la Unión Europea ha formalizado la adopción de los cambios en el presupuesto europeo para poder conceder a Kiev un préstamo europeo de 90.000 millones de euros y de que se haya aprobado también el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por su guerra de invasión a Ucrania.