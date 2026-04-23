SK Hynix incrementa en un 398 % su beneficio neto en el primer trimestre por la IA

Seúl, 23 abr (EFE).- SK Hynix, el segundo mayor fabricante de semiconductores de Corea del Sur y principal proveedor de Nvidia, logró en el primer trimestre un beneficio neto de 40,35 billones de wones (unos 27.200 millones de euros), un aumento del 398 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

La empresa surcoreana atribuyó estos resultados a la fuerte inversión global en centros de datos de inteligencia artificial (IA), según la hoja de resultados presentada hoy por la compañía, a pesar de la incertidumbre desatada por la guerra en Oriente Medio.

La ganancia operativa para el periodo entre enero y marzo de la compañía, un proveedor clave para la firma estadounidense Nvidia, se incrementó además un 405,5 % interanual, al sumar 37,61 billones de wones (25.400 millones de euros).

A su vez, la facturación se situó en 52,58 billones de wones (35.500 millones de euros), lo que implica un 198 % más en comparación con los tres primeros meses de 2025.

Se trata de la primera vez en la historia de la compañía con sede en Icheon, al sureste de Seúl, que los ingresos trimestrales superan la barrera de los 50 billones de wones (28.850 millones de euros).

"A pesar de que el primer trimestre suele ser un periodo de baja estacional, la fuerte demanda persistió gracias a la mayor inversión en infraestructura de IA", indicó SK Hynix, que atribuyó su tendencia alcista al aumento de ventas de productos como chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) y chips DRAM para servidores de alta capacidad.

La compañía afirmó que seguirá lanzando nuevos productos, tanto chips DRAM como de memorias NAND, para responder a la creciente demanda de memoria y reforzará "aún más" sus capacidades.

SK Hynix inició el miércoles la construcción de una nueva planta de empaquetado avanzado y prueba (P&T) de semiconductores en la provincia de Chungcheong del Norte, a unos 100 kilómetros al sur de Seúl, valorada en 19 billones de wones (unos 11.000 millones de euros).

La demanda de chips de memoria para infraestructura de IA ha provocado que las acciones de SK Hynix se disparen un 580 % en un año en la Bolsa de Seúl, empujando a su principal índice, el Kospi, a récords históricos.

La subida no se limita a SK Hynix, sino que el desarrollo de la IA se extiende también a otras empresas fabricantes de chips de memoria RAM, que almacenan en los ordenadores la información que un programa necesita mientras se ejecuta, como la también surcoreana Samsung Electronics y la estadounidense Micron Energy.

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