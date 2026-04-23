Bruselas pide opinión sobre futura la Ley Europea de los Océanos

Bruselas, 23 abr (EFE).- La Comisión Europea abrió este jueves una consulta pública sobre la futura Ley Europea de los Océanos, una iniciativa con la que quiere reunir bajo un mismo marco sus políticas marítimas y reforzar la protección y el uso sostenible del mar en la Unión Europea.

La consulta estará abierta hasta el 16 de julio de 2026 y se dirige a ciudadanos, expertos, autoridades públicas, partes interesadas y comunidades costeras, que podrán aportar su visión a través de un cuestionario estructurado, según indicó la Comisión en un comunicado.

Bruselas enmarca esta futura norma, que prevé adoptar este año, en el Pacto Europeo de los Océanos, presentado en junio de 2025 para proteger mejor el medio marino, impulsar una economía azul competitiva y apoyar a las regiones costeras e insulares.

Según el Ejecutivo comunitario, la futura ley servirá como referencia común para alinear los objetivos económicos, climáticos, ambientales y sociales vinculados al océano, al tiempo que busca simplificar la gobernanza europea en este ámbito, reducir cargas burocráticas y hacer más coherentes las reglas comunitarias.

Entre otras metas, la iniciativa pretende modernizar la planificación del espacio marítimo, mejorar la coordinación entre sectores a escala nacional y encajar con la revisión en marcha de la Directiva marco sobre la estrategia marina.

Además, dará base jurídica a OceanEye, la futura iniciativa europea de observación oceánica.