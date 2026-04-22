Productora mexicana de maíz Gruma gana 100,7 millones de dólares de enero a marzo de 2026

Ciudad de México, 22 abr (EFE).- Gruma, productora mexicana de harina de maíz, reportó beneficios netos de 100,7 millones de dólares, en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con su reporte de resultados divulgado este miércoles.

La multinacional mexicana detalló en su reporte trimestral a inversionistas y a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que los beneficios fueron de 25,1 millones de dólares menos que los 125,8 millones de dólares reportados en el mismo periodo en 2025, es decir, un 20 % menos.

En su reporte de resultados de operación al cierre del primer trimestre del año, Gruma destacó que en este periodo logró crecimientos del 1 % en su volumen de ventas y de 5 % en ventas netas con respecto al mismo periodo del 2025, "lo anterior gracias a los excelentes resultados operativos de sus subsidiarias en Europa, Centroamérica, Asia y Oceanía".

En cuanto a ventas netas, Gruma indicó que estas se situaron en 1.624 millones de dólares un 5 % más a lo reportado en el mismo periodo del año pasado, mientras que las ventas de las operaciones de la empresa fuera de México representaron el 72 % del total.

Según el reporte, la utilidad de operación de la multinacional, entre enero y marzo fue de 189,2 millones de dólares, mientras que el margen operativo se situó en 11,6 %.

"Ante un entorno económico complicado a nivel global, Gruma continúa implementando estrategias exitosas de comercialización de sus productos a nivel internacional para impulsar crecimientos en su volumen de ventas y en espera de que la confianza del consumidor en Estados Unidos, su mercado más relevante fuera de México, se recupere de su estado actual debido a una posible desaceleración de su economía", señaló Gruma en el documento.

La multinacional mexicana reportó que en Europa "la constante expansión del mercado de la tortilla se mantiene, al igual que la demanda de productos de molienda de maíz, por lo cual su volumen de ventas aumentó un 6 %, las ventas netas 14 % y el Ebitda un 20 % con respecto al mismo trimestre de 2025.

Asimismo, destacó que durante el periodo "gracias al sólido desempeño de sus negocios en Australia y China, su operación en Asia y Oceanía registró un crecimiento de 7 % en el volumen de ventas, de 17 % en ventas netas y de 28 % en Ebitda.

En Estados Unidos, la compañía resalta que su línea de productos saludables Better For You continúa siendo un importante impulsor del crecimiento de ventas en el canal de retail.

"Gruma continúa ejecutando eficazmente sus estrategias de mercado a pesar del desánimo del consumidor norteamericano debido a una posible desaceleración de la economía, la disminución en la demanda de alimentos en el canal de Food Service, y en un contexto de menor poder adquisitivo de los consumidores de ese país", expuso.

Sobre México, la firma señaló que Grupo Industrial Maseca (GIMSA) mantuvo volúmenes estables en el primer trimestre "los cuales fueron soportados por la demanda de sus harinas tanto en el canal minorista como en el industrial".

En este mercado, precisó, la línea saludable Better For You sigue en línea con los buenos resultados observados en la Unión Americana "y es ya considerado un motor clave para el crecimiento futuro de Gruma en México".

"Las expectativas de Gruma para el resto del 2026 son optimistas, aprovechando las tendencias globales en el consumo de tortillas y panes planos por parte de sus clientes y consumidores, especialmente en Estados Unidos con su línea saludable, Better for You, y en Europa, donde el gusto de los consumidores por las tortillas sigue en aumento", cerró la firma. EFE