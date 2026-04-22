Microsoft prueba a integrar agentes de IA en la barra de tareas de Windows 11, incluidos los de Microsoft 365 Copilot

Microsoft ha comenzado a probar la integración de agentes de inteligencia artificial (IA), como el Researcher de Microsoft 365 Copilot, directamente en la barra de tareas de Windows 11, para supervisar más fácilmente las tareas que se estén ejecutando de forma autónoma.

La tecnológica continúa avanzando en su objetivo de integrar capacidades de IA en su experiencia con Windows 11 más allá de herramientas aisladas, de la mano de agentes que puedan ejecutar tareas de forma autónoma y operar con servicios y programas a través de Microsoft 365 Copilot.

Sin embargo, de cara a llevar un control sobre las tareas automatizadas, Microsoft pretende ayudar a los usuarios a gestionar de forma sencilla todos los agentes que estén utilizando, con una nueva opción de Agentes en la barra de tareas.

Esta función se ha comenzado a probar con las compilaciones de Windows 11 Release Preview 26100.8313 y 26200.8313 para los usuarios de Windows Insider y, tal y como lo ha explicado la compañía en su blog del canal de vista previa, "añade una nueva forma de supervisar a los agentes".

En concreto, los usuarios podrán agregar agentes compatibles a la barra de tareas del escritorio y, al pasar el cursor por encima, podrán seguir su actividad en tiempo real, informarse sobre las próximas tareas y ver el estado del agente de forma accesible.

Así, la función será compatible con agentes de aplicaciones propias y de terceros. Sin embargo, esta prueba comenzará con el agente Researcher (Investigador) de Microsoft 365 Copilot, diseñado para ayudar a los usuarios a abordar investigaciones complejas de varios pasos en el trabajo.

Por tanto, como ha explicado Microsoft, cuando Researcher esté trabajando en un informe, Windows mostrará el progreso de su acción directamente en la barra de tareas, por lo que los usuarios podrán comprobar sus actualizaciones "de un vistazo". Una vez el informe esté listo, Windows también mostrará una notificación para informar al usuario.

Se ha de tener en cuenta que esta nueva característica no vendrá activada por defecto, por lo que los usuarios deberán configurarla a propósito para poder utilizarla. Con todo ello, la función en pruebas se está desplegando de forma gradual para todos los usuarios de Windows Insider.