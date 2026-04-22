Universidad Complutense de Madrid lleva sus cursos de verano a Bruselas y Harvard (EEUU)

Madrid, 22 abr (EFE).- La Universidad Complutense de Madrid (UCM), una de las más antiguas y prestigiosas de España, extenderá este 2026 sus cursos de verano a Bruselas y al Real Colegio Complutense de Harvard (EE.UU), lo que supone la primera internacionalización de los mismos.

Del 29 de junio al 24 de julio la Complutense llevará a cabo la 39 edición de sus Cursos de Verano, con 82 propuestas en torno a grandes áreas como Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales y Humanidades, según la programación presentada este miércoles en Madrid.

La internacionalización del programa se materializará este año con dos iniciativas: una de ellas es un curso en Bruselas, en el entorno de las instituciones europeas, centrado en temas de ciencia y políticas públicas.

La otra actividad se desarrollará en el Real Colegio Complutense en Harvard, centro afiliado a la Universidad de Harvard (EE.UU), donde se impartirá un programa sobre la aplicación de la IA en salud.

La directora del programa, Natalia Abuín, señaló que este año se recibieron 135 propuestas académicas, de las que se seleccionaron 82, cuyos contenidos abordan cuestiones como la inteligencia artificial, la salud mental, la resistencia a los antibióticos, la sostenibilidad o los cambios geopolíticos, con un enfoque transversal que busca conectar disciplinas ante problemas complejos.

Dinamarca es el país invitado de esta edición de 2026, y su embajador en España, Michael Braad, avanzó que la participación incluirá actividades sobre el modelo de bienestar, la sostenibilidad y un ciclo de cine documental.

Los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, en marcha desde 1988, reunieron en su última edición a más de 3.300 participantes. EFE