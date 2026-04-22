El mayor apagón de este miércoles en Cuba dejará sin corriente a la vez al 34 % de la isla

La Habana, 22 abr (EFE). - Cuba tendrá prolongados apagones en todo su territorio este miércoles, cortes que dejarán a hasta un 34 % de la isla desconectada durante el momento de mayor demanda energética, según datos cotejados por EFE.

El cubano promedio sufre actualmente más horas sin corriente al día que con fluido eléctrico pero las mayores afectaciones eléctricas diarias en las últimas jornadas han alcanzado entre el 30 y 40 % frente a un promedio por encima del 60 % reportado anteriormente.

La disminución puede estar relacionada con la llegada de un petrolero ruso a finales de marzo que, según las autoridades cubanas debe alcanzar para cubrir un tercio de la demanda nacional durante un mes.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales 40.000 provienen de su producción nacional.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 2.130 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 1.070 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 1.100 MW, informó la UNE.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por Estados Unidos. EFE