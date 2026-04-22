La Junta aporta 21.000 euros a un seminario iberoamericano de arquitectura y a un congreso de urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunión de este miércoles, ha autorizado la concesión directa de una subvención de 15.000 euros al Colegio Oficial de Arquitectos de León (COAL) para la organización del 23.º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra (SIACOT 2026), así como de otros 6.000 para un congreso internacional de urbanismo.

El primero de ellos se desarrollará entre el 8 y el 12 de mayo, en formato bi-sede, entre las localidades de Ayerbe (Huesca) y Paredes de Nava (Palencia), territorios que destacan tanto por su patrimonio vinculado a la arquitectura en tierra como por su impulso a soluciones contemporáneas basadas en este tipo de construcción.

El seminario reunirá a cerca de 200 especialistas procedentes de una quincena de países y constituye una referencia en el ámbito de la arquitectura sostenible y la construcción con materiales tradicionales. Incluirá talleres especializados, ponencias, mesas redondas, exposiciones y visitas técnicas a ejemplos destacados de arquitectura en tierra, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la difusión de buenas prácticas en este ámbito.

Esta actuación se enmarca en las políticas de la Junta de Castilla y León orientadas a fomentar la calidad arquitectónica, la sostenibilidad y la valorización del patrimonio construido, así como a apoyar iniciativas de proyección internacional en estos ámbitos.

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado una segunda subvención directa, en este caso de 6.000 euros, destinada a la Universidad de Valladolid para financiar el desarrollo y ejecución del X Congreso Internacional ISUF-H, que se celebrará en la capital del Pisuerga entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre.

Este congreso internacional tiene como finalidad analizar y evaluar el estado de la investigación en morfología urbana y su aplicación en la práctica urbanística y arquitectónica, reuniendo a estudiantes, profesores universitarios, investigadores, profesionales y empresas del ámbito de los países de lengua española.

El evento será organizado por el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, un centro especializado en la investigación interdisciplinar en materias relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo, en el que participan disciplinas como la arquitectura, la geografía, el derecho, la historia o la economía.

El Congreso ISUF-H forma parte de la red International Seminar of Urban Form - Hispani, creada en 2015 como foro común en lengua española para el estudio de la forma urbana y el medio construido. Desde su creación, este encuentro se celebra anualmente en distintas ciudades, consolidándose como un referente internacional en este ámbito.

Con esta colaboración, la Junta de Castilla y León contribuye a impulsar la investigación, el intercambio de conocimiento y la reflexión sobre los modelos de desarrollo urbano, en línea con los objetivos de la política autonómica en materia de ordenación del territorio, sostenibilidad y lucha contra la despoblación.