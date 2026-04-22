España registró en los dos primeros meses del año 51.910 nacimientos, un 1,4% más respecto a 2025, y 82.526 defunciones

España ha registrado en los dos primeros meses del año 51.910 nacimientos y 82.526 defunciones en España, lo que supone un saldo vegetativo negativo en ese periodo de 30.616 personas, según la Estimación mensual de del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En febrero, el número de nacimientos fue de 24.362 nacimientos, 42 más que en el mismo mes del año anterior, pero sigue sin superar la cifra de 30.000 en un mes desde octubre de 2021. En los dos primeros meses del año, la cifra de nacimientos se ha elevado a 51.910, lo que supone un incremento de 1,4% (+763) respecto al mismo periodo de 2025.

Sobre la edad de las madres, por quinto mes consecutivo nacieron más niños de mujeres mayores de 40 años que menores de 25. En concreto, hubo 2.543 nacimientos de madres mayores de 40 frente a 2.208 de menores de 25. De madres de entre 25 y 29 años años nacieron 9.057 bebés y de 30 a 39 se registraron 32.548 nacimientos.

En cuanto a las defunciones, en los dos primeros meses del año fallecieron en España 82.526 personas, que suponen 746 muertes menos que en el mismo periodo de 2025, la cifra más baja desde el año 2020. Solo en febrero, el número de muertes se elevó a 36.213, que suponen 1.132 menos que en el mismo mes de 2025.