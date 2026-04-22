El Getafe se cuela en la fiesta de la Real y se posiciona por Europa

El Getafe asaltó (0-1) Anoeta este miércoles en la jornada 33 de LaLiga EA Sports y adelantó en la tabla a la Real Sociedad entre los equipos que luchan por los puestos europeos, gracias al gol en propio puerta de Jon Gorrotxategi.

El equipo madrileño estropeó la celebración ante su público del flamante campeón de Copa del Rey, sacando adelante un duelo directo por la zona alta. La Real, que con su título el sábado contra el Atlético de Madrid sacó billete para la Liga Europa, se vio superada por un Getafe de nuevo muy sacrificado en defensa.

Los de José Bordalás contuvieron todo el arsenal 'txuri-urdin', dosificado por la final copera, pero que terminó con todo y volcado en busca del triunfo. A los diez minutos, el partido pudo ponerse del lado local, con un penalti por mano de Abdel Abqar que detectó el VAR, pero Brais Méndez mandó el lanzamiento al poste.

Orri Óskarsson perdonó otra muy clara camino a la media hora, cuando el 'Geta' se encontró el gol de Gorrotxategi tratando de despejar una falta al área de Juan Iglesias. Tras el paso por vestuarios, la Real intensificó su dominio e inclinó el campo hacia la meta rival y Jon Aramburu, recién entrado, se topó con el poste.

Pellegrino Matarazzo metió a Ander Barrenetxea y Mikel Oyzarzabal y, en el tramo final, ni Duje Caleta-Car ni Óskarsson acertaron a rematar casi en boca de gol. El Getafe redobló esfuerzos para aguantar un tenso desenlace, donde el equipo azulón, con 44 puntos llamando a la sexta plaza, se coló en la fiesta de una Real que, tras el pitido, paseó su trofeo de Copa con el gesto algo torcido.