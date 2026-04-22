Un colombiano y dos panameños condenados en Panamá por el tráfico de 834 kilos de cocaína

Ciudad de Panamá, 22 abr (EFE).- La Justicia de Panamá condenó a 80 meses de prisión a un ciudadano colombiano y dos panameños por el tráfico de 834 kilos de cocaína incautada esta misma semana, informó este miércoles el Órgano Judicial.

La sentencia fue dictada por un juzgado de la provincia de Darién, la espesa selva fronteriza con Colombia, producto de un acuerdo de pena consensuado entre el Ministerio Público, la defensa de los acusados el juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Darién, John Fitzgerald Johnson Quintero.

Las tres personas condenadas, cuyas identidades no se precisaron en un comunicado oficial, fueron capturadas por las autoridades cuando transportaban cerca de Darién 834 paquetes rectangulares de droga, dijo la información del Órgano Judicial.

El Servicio Nacional de Fronteras informó el pasado 20 de abril de la captura de dos panameños y un colombiano tras interceptar la embarcación en la que viajaban y encontrar en ella 834 paquetes de cocaína.

La cocaína es la droga más incautada en Panamá, y los paquetes en la que suelen distribuirse pesan un kilo cada uno.

Las autoridades de Panamá, un país utilizado como puente para la droga producida en Suramérica con destino a Estados Unidos y Europa, incautaron 129 toneladas de drogas en 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según las estadísticas del Ministerio Público. EFE