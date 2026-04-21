Una empresa española presenta un proyecto pionero en Europa de gafas con IA para entornos industriales

La firma española LIS Data Solutions presentará en Advanced Factories 2026 (Barcelona) un proyecto pionero en Europa centrado en el uso de gafas inteligentes para el entorno industrial, que permitirá a operarios y personal técnico acceder a información específica en tiempo real directamente desde el visor, con las manos libres y sin depender de un ordenador o un móvil, durante tareas de mantenimiento, revisión, diagnóstico y procesos de almacén.

El 'software' conecta las gafas inteligentes con aisQ AGENT, un agente de IA corporativo con el que consultar manuales internos, acceder a planos o imágenes y visualizarlos con zoom. Más allá del acceso a la información, el sistema permite también imputar datos por voz directamente desde las gafas, lo que facilita registrar información en tiempo real sin interrumpir la operativa ni ocupar las manos.

Esta funcionalidad abre la puerta a casos de uso concretos en mantenimiento, como la elaboración del parte de una intervención de mantenimiento preventivo; en producción, con el registro de horas (máquinas utilizadas, piezas fabricadas o revisiones realizadas); y en planta, con la solicitud al almacén del material necesario para mantener el ritmo de fabricación, tal y como explican desde LIS Data Solutions, empresa responsable de este desarrollo, que se enmarca en el proyecto EMIE, cofinanciado por la Unión Europea y el Gobierno Vasco a través de la convocatoria Hazitek.

El objetivo es trasladar tanto el acceso al conocimiento como el registro de información al propio entorno operativo, "de forma más ágil, natural y segura". En lugar de obligar al profesional a interrumpir su tarea para consultar o anotar información en otro dispositivo, el sistema traslada esa interacción directamente al visor y permite resolverla mediante voz, manteniendo las manos libres durante la operación.

MODELOS MULTIMODALES CAPACES DE PROCESAR TEXTO, IMAGEN Y VOZ

Desde el punto de vista técnico, el proyecto se apoya en modelos multimodales capaces de procesar texto, imagen y voz, junto con una arquitectura RAG multimodal que conecta las gafas con documentación técnica, conocimiento interno y fuentes de datos corporativas.

Esta capa de integración permite enlazar el sistema con bases de datos y plataformas transaccionales de la empresa, como ERP, GMAO, MES u otras BBDD operativas, habilitando tanto la consulta contextual de información como la interacción con datos ligados a la actividad industrial. Además, el desarrollo incorpora modelos comprimidos, pensados para facilitar su funcionamiento en entornos con recursos limitados, una condición habitual en planta, en visitas de campo o en contextos donde la conectividad no siempre es estable.

Esta propuesta se alinea con la trayectoria de LIS Data Solutions en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a contextos empresariales e industriales, así como con la evolución de aisQ AGENT, la plataforma de agentes de IA de la compañía. "Diseñada para facilitar el acceso al conocimiento interno y apoyar tareas concretas dentro de las organizaciones, esta tecnología hace posible trabajar sobre entornos corporativos más seguros y adaptados a las necesidades reales de cada empresa", asegura la compañía.

La presentación en Advanced Factories supondrá un nuevo paso en la apuesta de las tecnológicas españolas por una inteligencia artificial útil, responsable y conectada con las necesidades reales de los diferentes sectores. El equipo de LIS Data Solutions mostrará una demo de esta tecnología en el stand D445 del Pabellón 2 de Fira de Barcelona - Recinto Gran Vía, donde los asistentes podrán probar las gafas en directo durante los días 5, 6 y 7 de mayo.